суббота, 5 января 2019 г.

Роджер Федерер уверенно обыгрывает Александра Зверева в первом матче финала Кубка Хопмана.

Роджер Федерер выводит сборную Швейцарии вперёд в финальном матче Кубка Хопмана против команды Германии. В мужском одиночном поединке Роджер в двух партиях уверенно переиграл Александра Зверева, занимающего на данный момент 4-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Федерер не позволил сопернику даже приблизиться к брейк-поинтам, ну а сам трижды отличился на приеме. На победу в матче швейцарскому теннисисту понадобилось даже меньше часа с четвертью игрового времени.


Роджер Федерер - Александр Зверев - 6:4, 6:2

 Роджер Федерер, честно говоря, оставляет очень приятное впечатление своими выступлениями в Перте. Понятно, что на данный момент делать какие-либо прогнозы на Мельбурн ещё очень рано, но на фоне неиграющего Надаля и немного разобранного в Дохе Джоковича, Роджер сейчас выглядит молодцом. С ещё одним конкурентом Федерер спокойно разобрался в мужском одиночном матче финала Кубка Хопмана. И сделал это более чем уверенно.

Федерер со стартовых розыгрышей показал, что собственную подачу он отдавать Александру Звереву вообще не собирается. Три стартовых гейма на приёме Зверев проиграл под ноль, да и в дальнейшем наладить хоть какую-то борьбу Роджеру немцу так и не удалось. Вообще, сложилось впечатление, что Федерер почувствовал ввод мяча и просто наслаждался своей игрой в этом компоненте. Забегая наперед, отмечу, что Саша за весь матч сумел взять всего 10 очков на приёме, чего ему, понятное дело, не хватило даже для того, чтобы добраться до брейк-поинтов.

Ну а Роджер уже в концовке стартовой партии наладил и игру на приёме. Сначала Федерер простил соперника и не реализовал первый в матче брейк-поинт. Александр в борьбе подачу защитил, но лишь отсрочил свою гибель в стартовой партии. Через несколько минут швейцарец снова навязал Звереву борьбу и на этот раз не отпустил его, реализовав первый же сет-болл на приеме.

Второй сет Зверев начал попросту разобранным. Немцу срочно нужно было что-то менять в игре, вот только понимания того, как можно обыгрывать такого Федерера у немца не было. Пока Александр раздумывал над своей лихой долей, швейцарец уже успел повести с брейком. По сути, это был уже смертный приговор Звереву, потому как на приёме шансов ему Роджер не давал. Но, на всякий случай, Федерер ещё разочек оформил брейк и поставил именно им победную точку в матче.

Теперь в женской одиночной встрече финала Кубка Хопмана сойдутся Анжелик Кербер и Белинда Бенчич.

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о 11:37
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