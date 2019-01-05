Роджер Федерер уверенно обыгрывает Александра Зверева в первом матче финала Кубка Хопмана.

Роджер Федерер - Александр Зверев - 6:4, 6:2
Роджер Федерер, честно говоря, оставляет очень приятное впечатление своими выступлениями в Перте. Понятно, что на данный момент делать какие-либо прогнозы на Мельбурн ещё очень рано, но на фоне неиграющего Надаля и немного разобранного в Дохе Джоковича, Роджер сейчас выглядит молодцом. С ещё одним конкурентом Федерер спокойно разобрался в мужском одиночном матче финала Кубка Хопмана. И сделал это более чем уверенно.
Федерер со стартовых розыгрышей показал, что собственную подачу он отдавать Александру Звереву вообще не собирается. Три стартовых гейма на приёме Зверев проиграл под ноль, да и в дальнейшем наладить хоть какую-то борьбу Роджеру немцу так и не удалось. Вообще, сложилось впечатление, что Федерер почувствовал ввод мяча и просто наслаждался своей игрой в этом компоненте. Забегая наперед, отмечу, что Саша за весь матч сумел взять всего 10 очков на приёме, чего ему, понятное дело, не хватило даже для того, чтобы добраться до брейк-поинтов.
Ну а Роджер уже в концовке стартовой партии наладил и игру на приёме. Сначала Федерер простил соперника и не реализовал первый в матче брейк-поинт. Александр в борьбе подачу защитил, но лишь отсрочил свою гибель в стартовой партии. Через несколько минут швейцарец снова навязал Звереву борьбу и на этот раз не отпустил его, реализовав первый же сет-болл на приеме.
Второй сет Зверев начал попросту разобранным. Немцу срочно нужно было что-то менять в игре, вот только понимания того, как можно обыгрывать такого Федерера у немца не было. Пока Александр раздумывал над своей лихой долей, швейцарец уже успел повести с брейком. По сути, это был уже смертный приговор Звереву, потому как на приёме шансов ему Роджер не давал. Но, на всякий случай, Федерер ещё разочек оформил брейк и поставил именно им победную точку в матче.
Теперь в женской одиночной встрече финала Кубка Хопмана сойдутся Анжелик Кербер и Белинда Бенчич.
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