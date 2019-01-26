Тейлор Фритц выходит в полуфинал Челленджера в Ньюпорт Бич.

Лидер посева соревнований категории Челленджер в американском Ньюпорт Бич местный теннисист Тейлор Фритц пробивается в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Тейлор в трех сетах переиграл серба Миомира Кецмановича, занимающего 125-ю строчку текущего мирового рейтинга. Фритц буквально провалил стартовую партию встречи, но по разу отличился на приёме в двух последующих сетах, что и позволило американцу за 1 час и почти 40 минут игрового времени оформить итоговую победу.
(1) Тейлор Фритц - (7) Миомир Кецманович - 2:6, 6:4, 6:3
В 1/2 финала Челленджера в Ньюпорт Бич Тейлор Фритц сыграет с французом Энцо Коко.
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