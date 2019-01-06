Юлия Гергес выигрывает соревнования в Окленде.

Немецкая теннисистка Юлия Гергес становится победительницей соревнований в Окленде. В финале турнира Юлия, получившая в Новой Зеландии 2-й номер посева, переиграла главную сенсацию соревнований Бьянку Андрееску, начинавшую борьбу ещё с сита квалификации. Представительница Канады удачно начала встречу и оставила за собой стартовую партию, но во втором сете Гергес выровняла игру и в борьбе оставила эту партию за собой. А вот в решающем отрезке встречи Юлия просто разгромила оппонентку. На победу в финале турнира в Окленде Юлия Гергес потратила чуть менее 1 часа и 45 минут игрового времени.
(2) Юлия Гергес - (Q) Бьянка Андрееску - 2:6, 7:5, 6:1
Для Юлии Гергес титул в Окленде становится уже 7-м в карьере.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий