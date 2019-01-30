Ольга Говорцова обыгрывает 2-ю ракетку 100-тысячника в американском Мидленде уже на старте турнира.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова, которая продолжает возвращение в профессиональный спорт после рождения сына, успешно стартовала на крупных соревнованиях ITF в американском Мидленде с призовым фондом в 100 тысяч долларов. Уже на старте турнира Ольга в трех партиях переиграла 2-ю ракетку соревнований Татьяну Марию из Германии, занимающую на данный момент 67-ю строчку мирового рейтинга. Говорцова разгромно уступила в стартовом сете встречи, но ответила столь же уверенно выигранной второй партией. Решающий отрезок матча с брейка начала Мария, но белорусская теннисистка дважды отличилась на приёме в ответ и за 1 час и чуть более чем 35 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(SE) Ольга Говорцова - (2) Татьяна Мария - 1:6, 6:1, 6:4
Во втором раунде соревнований в Мидленде Ольга Говорцова сыграет с победительницей матча между американками Даниэль Лао и Робин Андерсон.
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