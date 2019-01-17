Симона Халеп с боями обыграла Софью Кенин во втором раунде АО-2019.

(1) Симона Халеп - Софья Кенин - 6:3, 6:7(5), 6:4
Скажу, наверное, непопулярную вещь, но даже с такой невыразительной игрой, даже с такими проблемами Симоне Халеп действительно нужны подобные матчи. Румынской теннисистке нужно возвращать игровой тонус, нужно набирать форму, растерянную за последние полгода. И именно такие боевые противостояния в данном контексте намного важнее выигранных в одну калитку встреч. Симона сегодня и проваливалась, и характер демонстрировала, так что есть все основания полагать, что румынская теннисистка потихоньку разыгрывается и вполне может рассчитывать на совсем другой теннис в том же матче третьего круга.
Начинался поединок против Софьи Кенин достаточно неплохо. Халеп в первом же гейме встречи заработала тройной брейк-поинт и, пусть лишь с последней попытки, но все-таки воспользовалась своим шансом на приеме. Быстрый брейк позволил Симоне действовать по счету. Подачи у румынской теннисистки держались неплохо, у соперницы не было ровным счетом никаких шансов на то, чтобы спасти партию, а под занавес сета первая ракетка мира сумела оформить еще один брейк, которым и поставила победную точку в этом игровом отрезке встречи.
Начало второй партии почти заверило всех поклонников в том, что матч не будет слишком продолжительным. Снова Симоне удалось быстро повести с брейком, но на этот раз в середине сета у Халеп случился откровенный провал на собственной подаче. Румынка упустила свой гейм под ноль и позволила, таким образом, Кенин вернуться в борьбу. Шансов на приеме у обеих теннисисток до конца сета практически не было. Боевой получилась, разве что, подача Софьи на тай-брейк, но и в том гейме Халеп так и не добралась до брейк-поинтов. На тае немного полихорадило обеих теннисисток - в середине этого гейма случилась россыпь мини-брейков, но вот концовку тай-брейка чуть стабильнее провела именно американка.
Начало третьего сета снова прошло под диктовку Симоны. Румынская теннисистка сразу же зацепилась на приеме, но упустила 4 брейк-поинта и позволила сопернице удержать гейм. Проблемы возникли на подаче у Софьи и в середине партии, но и тут американка спаслась с брейкового мяча. Тем неожиданнее стал брейк в исполенении самой Кенин. Представительница США отличилась на приеме и повела со счетом 4:2 в решающем сете.
Именно тут Халеп удалось полностью переломить ход игры. Сначала первая ракетка мира моментально ликвидировала отставание в счете, а затем и второй подряд брейк оформила. Симоне оставалось лишь подать на победу в матче, с чем румынская теннисистка без проблем справилась.
В третьем раунде Открытого Первенства Австралии Симона Халеп сыграет с американкой Винус Уильямс, которая с баранкой в решающем сете переиграла Ализе Корне из Франции.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий