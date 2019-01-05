суббота, 5 января 2019 г.

Роджер Федерер и Белинда Бенчич второй год подряд выигрывают Кубок Хопмана.

Сборная Швейцарии в четвёртый раз в истории выигрывает Кубок Хопмана. В третий раз к победе на альтернативном чемпионате мира, как еще иногда называют этот турнир, причастен Роджер Федерер. И второй год подряд трофей он добывает в дуэте с Белиндой Бенчич. Более того, как и в 2018-м году в финале швейцарцы переиграли сборную Германии с Александром Зверевым и Анжелик Кербер в составе.


Швейцария - Германия - 2:1

 Роджер Федерер - Александр Зверев - 6:4, 6:2
Белинда Бенчич - Анжелик Кербер - 4:6, 6:7(6)
Роджер Федерер/Белинда Бенчич - Александр Зверев/Анжелик Кербер - 4:0, 1:4, 4:3(4)

 Таким образом сборная Швейцарии догнала команду Испании по количеству побед в Кубке Хопмана. У обеих сборных на данный момент по 4 триумфа. А вот лидером рейтинга является команда США, которая побеждала в Перте 6 раз.

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о 21:39
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