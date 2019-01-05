Роджер Федерер и Белинда Бенчич второй год подряд выигрывают Кубок Хопмана.

Швейцария - Германия - 2:1
Роджер Федерер - Александр Зверев - 6:4, 6:2
Белинда Бенчич - Анжелик Кербер - 4:6, 6:7(6)
Роджер Федерер/Белинда Бенчич - Александр Зверев/Анжелик Кербер - 4:0, 1:4, 4:3(4)
Таким образом сборная Швейцарии догнала команду Испании по количеству побед в Кубке Хопмана. У обеих сборных на данный момент по 4 триумфа. А вот лидером рейтинга является команда США, которая побеждала в Перте 6 раз.
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