Анжелик Кербер разгромила свою соперницу по третьему кругу АО-2019

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, которая является 2-й ракеткой Открытого Первенства Австралии, уверенно выходит в 1/8 финала соревнований. На стадии третьего круга Анжелик буквально разгромила местную спортсменку Кимберли Биррелл, занимающую на данный момент 240-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Кербер отдала сопернице всего 1 гейм. На победу в поединке Анжелик потратила всего час игрового времени.
(2) Анжелик Керер - (WC) Кимберли Биррелл - 6:1, 6:0
В четвертом раунде Australian Open - 2019 Анжелик Кербер сыграет с американской теннисисткой Даниэль Роуз Коллинз
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