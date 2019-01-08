Анжелик Кербер переиграла Камилу Джиорджи на пути в четвертьфинал турнира в Сиднее.

(2) Анжелик Кербер - Камила Джиорджи - 7:6(3), 6:2
Нельзя сказать, что в начале матча Кербер излучала стопроцентную уверенность в собственных силах. Именно немецкая теннисистка первой упустила собственную подачу и пусть отыграться Анжелик удалось моментально, добиться игрового перевеса над Джиорджи долгое время не получалось. Напротив, именно Камила вполне могла еще раз уйти в отрыв с геймом на приеме в активе, но не реализовала скрытый сет-болл, который возник у нее на подаче соперницы.
А вот на тай-брейке Камила немного расклеилась. В дебюте тая итальянская теннисистка проиграла сразу 3 розыгрыша на собственных подачах, что и привело к печальному счету - 0:5. Анжелик, правда, усложнила себе жизнь тем, что проиграла сразу 2 последующих собственных розыгрыша, но Джиорджи толком в борьбу за этот тай-брейк так и не вернулась.
В дебюте второй партии снова именно итальянская теннисистка сумела повести в счете с брейком. Но на этот раз проигранная подача лишь раззадорила Кербер, которая не просто моментально отыгралась, но и полностью захватила инициативу в матче. В итоге Анжелик оформила сразу 3 брейка подряд и спокойно завершила матч в свою пользу.
На стадии 1/4 финала соревнований в Сиднее Анжелик Кербер сыграет с победительницей встречи между чешской теннисисткой Петрой Квитовой и представительницей Тайваня Су-Вей Хсие.
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