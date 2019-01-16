Анжелик Кербер без труда шагнула в третий круг Открытого Первенства Австралии.

(2) Анжелик Кербер - (Q) Беатриц Хаддад-Майя - 6:2, 6:3
Анжелик Кербер, конечно, просто обязана была без труда преодолевать стадию второго круга Открытого Первенства Австралии. Все-таки, при всем уважении к сопернице, Хаддад-Майя не должна была стать серьезной преградой на пути второй ракетки мира. По сути, так и случилось. Кербер полностью контролировала ход матча, разве что во второй партии немного сбавила обороты, позволив сопернице выровнять игру. Правда, на итоговом результате эта расслабленность никак не сказалась.
Анжелик поставила себе за цель быстро повести с брейком и, пусть и с трудом, но добилась необходимого результата уже после первого гейма на приеме. Да, ради выигрыша подачи соперницы пришлось прилично пободаться - Беатриц отыграла 4 брейк-поинта, но на пятом Кербер таки отпраздновала успех. В середине партии немецкая теннисистка могла упрочить лидерство, но Хаддад-Майя снова приложила максимум усилий и отыграв, на этот раз, целых 6 брейковых мячей, удержала подачу. Правда, сил на концовку партии у бразильской спортсменки не осталось - точку в сете Кербер поставила еще одним брейком, который был оформлен уже практически без сопротивления соперницы.
Ну а что происходило на подачах немецкой теннисистки? Тишь да гладь. В том смысле, что Анжелик выигрывала их практически без труда, лишь однажды позволив Беатриц взять больше одного розыгрыша на приеме. В начале второй партии случился тот единственный гейм, в котором понервничать пришлось уже самой Кербер. Да, россыпи шансов у Хаддад-Майи не было, но свой брейк-поинт она таки заработала. Анжелик отыгралась и больше такой расслабленности себе не позволяла. В концовке партии немка оформила важнейший брейк и сразу после него уверенно подала на матч.
Примечательно, что для Анжелик эта победа стала 100-й в карьере на Турнирах Большого Шлема. До этого удивительного показателя Кербер добралась 8-й из действующих теннисисток. Больше всего побед на мейджорах, понятное дело, у Серены Уильямс, которая имеет в активе 332 выигранных поединка.
В третьем раунде Australian Open - 2019 Анжелик Кербер сыграет с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл.
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