Марта Костюк успешно начала борьбу за выход в основную сетку Australian Open - 2019.

(9) Марта Костюк - Яна Чепелова - 6:3, 7:5
Сегодня Марту хочется похвалить за результат и... Да вот, в принципе, и все, за что хочется выдать хоть какой-то комплимент украинской теннисистке. Может так и выглядит её сптртивное взросление - сегодня Марта чуть ли не впервые на моей памяти выиграла матч, в котором игра у неё откровенно не шла, в котором не приходилось включать фирменные камбеки и выгрызать на морально-волевых геймы. Конечно, огромная заслуга в этом и Чепеловой, которая показала ну совсем уж слабый для недавней стабильной представительницы топ-100 мирового рейтинга. Но и Костюк, к счастью, потеряв подачу, не сыпалась и не начинала допускать невероятное количество ошибок.
А подачу украинская теннисистка, кстати, по ходу матча так и не нашла. Если Лесю Цуренко за работу над вводом мяча в игру в межсезонье мы только нахваливали, то Марта, похоже, при подготовке к новому теннисному году на этот компонент просто забила. Подача откровенно не летела и не приносила Костюк хоть какого-либо преимущества в розыгрыше.
Благо Чепелова сегодня решила показать именно тот теннис, который соответствует её теперешней позиции с рейтинге - концовке второй сотни. Марта смогла уже после стартового гейма повести с брейком. В принципе, в то, что Костюк удержит перевес до конца партии, не верилось уже в тот момент, а потому упущенные украинкой брейк-поинты в следующем гейме на приёме показались непозволительной роскошью. Так и получилось, спустя несколько минут Марта провалилась на подаче и позволила Яне ликвидировать отставание в счёте. Правда, сама Чепелова оказалась не готова держать минимальный удар и дважды подряд упустила собственную подачу. Да, Марта создавала определённое давление на соперницу, но сыпаться той, честно говоря, было не обязательно.
Даже с перевесом в два брейка спокойно закончить сет в свою пользу Марта не смогла. Подачу на партию она сопернице буквально подарила, но, к счастью и сама воспользовалась презентами на приеме и оставила таки за собой стартовую партию.
Начало второго сета чуть не заставило поклонников Марты выпасть в осадок. Провальный гейм на собственной подаче и Чепелова, которая стала понемногу приходить в себя, получила быстрый перевес в счете. Только Костюк смогла организовать борьбу на приёме и отыграть брейк, как тут же последовала ещё одна проигранная подача.
К сожалению, стоит признать, что в середине второй партии все решалось не по уровню игры, а по глубине спада. Существеннее он, снова, оказался у Чепеловой, которая дважды упустила собственную подачу. Марта, привычно уже, не подала на матч, но и Яна не была готова продолжать борьбу - проигранный под ноль словачкой собственный гейм стал последним втом противостоянии.
Давайте сохранять оптимизм. Результата Марта сегодня добилась и это - самое главное. Чаще ведь у неё бывает наоборот - игра фееричная, да вот только побед не наблюдается. Посмотрим к чему такой подход в Мельбурне приведёт на этот раз. Одно могу сказать точно: с француженкой Амадин Хессе, которая стала соперницей Марты по второму кругу квалификации, играть с такой подачей будет ещё сложнее. Так что многое зависит от того, получится ли за пару дней наладить то, что барахлит вот уже почти целый год.
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