Марта Костюк успешно начала защиту титула на турнире ITF в австралийском Берни.

(3) Марта Костюк - (Q) Кайчжэнь Чжан - 6:3, 6:4
Марте удалось крайне уверенно начать поединок, спокойно защитить собственную подачу, да еще и оформить брейк под ноль в стартовом гейме на приеме. Правда, уже через несколько минут Костюк сама упустила свою подачу и позволила сопернице выровнять ситуацию в счете. В середине партии украинская теннисистка снова повела в счете, но Чжан опять образовались неплохие шансы на обратный брейк. На этот раз Марта смогла удержать собственный гейм, отыграв по его ходу сразу 4 брейк-поинта. После этого довести стартовый сет до победы украинской теннисистке уже не составило труда.
В начале второй партии Марта сумела сразу дважды отличиться на приеме и добиться вполне комфортного перевеса в счете. Совсем без проблем закончить матч в свою пользу Костюк, уже привычно для поклонников, не смогла. Первую подачу на победу украинская теннисистка провалила, но со второй попытки таки поставила победную точку в противостоянии.
Во втором раунде соревнований в Берни Марта Костюк сыграет с китайской теннисисткой Ксию Ванг.
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