среда, 23 января 2019 г.

Марта Костюк успешно начала защиту титула на турнире ITF в австралийском Берни.

Действующая чемпионка 60-тысячника ITF в австралийском Берни украинская теннисистка Марта Костюк уверенно начинает выступления на текущем турнире. В матче первого круга Марта, получившая 3-й номер посева, в двух партиях переиграла квалифайера Кайчжэнь Чжан, занимающую 398-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии Костюк потратила чуть более часа игрового времени.


(3) Марта Костюк - (Q) Кайчжэнь Чжан - 6:3, 6:4

Марте удалось крайне уверенно начать поединок, спокойно защитить собственную подачу, да еще и оформить брейк под ноль в стартовом гейме на приеме. Правда, уже через несколько минут Костюк сама упустила свою подачу и позволила сопернице выровнять ситуацию в счете. В середине партии украинская теннисистка снова повела в счете, но Чжан опять образовались неплохие шансы на обратный брейк. На этот раз Марта смогла удержать собственный гейм, отыграв по его ходу сразу 4 брейк-поинта. После этого довести стартовый сет до победы украинской теннисистке уже не составило труда.

В начале второй партии Марта сумела сразу дважды отличиться на приеме и добиться вполне комфортного перевеса в счете. Совсем без проблем закончить матч в свою пользу Костюк, уже привычно для поклонников, не смогла. Первую подачу на победу украинская теннисистка провалила, но со второй попытки таки поставила победную точку в противостоянии.

Во втором раунде соревнований в Берни Марта Костюк сыграет с китайской теннисисткой Ксию Ванг.

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о 13:45
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