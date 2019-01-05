Катерина Козлова успешно стартовала в квалификации соревнований в Хобарте.

Катерина Козлова пробивается в финал квалификации соревнований в Хобарте. Украинская теннисистка, получившая на предварительной стадии турнира 12-й номер посева, в двух партиях разобралась с француженкой Ириной Рамиалисон, занимающей лишь 396-ю строчку мирового рейтинга. Тяжелейший стартовый сет, в котором Козлова трижды уступала с брейком, Катерина оставила за собой на тае. Ну а во второй партии после очередной упущенной подачи украинка трижды отличилась на приёме и за 1 час и 40 минут игрового времени оформила итоговую победу.
Катерина Козлова - Ирина Рамиалисон - 7:6(3), 6:3
В финале квалификации турнира в Хобарте Катерина Козлова сыграет с 3-й ракеткой отбора Магдой Линетт из Польши.
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