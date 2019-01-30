Виктория Азаренко спаслась от разгрома, но все равно уступила Петре Квитовой во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге.

(1) Петра Квитова - (WC) Виктория Азаренко - 6:2, 7:6(3)
Петре Квитовой вполне ожидаемо понадобилось время на раскачку. Чешская теннисистка слишком часто ошибалась в дебюте поединка, что и позволило Виктории дважды вырываться вперед с брейком. Фактически на ошибках действующей чемпионки соревнований в Санкт-Петербурге Виктория сумела выиграть стартовый гейм встречи на приеме, но подтвердить успех собственной выигранной подачей белорусская теннисистка не сумела. Уже в этом гейме у Квитовой стали проходить и приемы на вылет, и просто острейшие удары.
После упущенной подачи Виктория не опустила ракетку и снова повела в счете. На этот раз Квитова умудрилась допустить двойную ошибку на брейк-поинте, хотя в целом гейм получился уже куда более интересным и равным. Обе теннисистки больше выигрывали розыгрышей, нежели дарили их оппонентке на ошибках.
И вот с этого момента Квитова смогла полностью перехватить инициативу в противостоянии. Петра использовала весь свой арсенал - классно обводила, играла и глубоко, и остро. В общем, Азаренко попала под приличное давление и до самого конца стартовой партии выбраться из под него не могла. В итоге за весь сет Виктория ни разу не защитила собственную подачу и позволила сопернице оформить довольно комфортную победу в дебютном отрезке матча.
Второй сет начался для Виктории ничуть не лучше. Петра продолжила доминировать на корте и раз за разом ставить белорусскую теннисистку в тупик своими мощнейшими прострелами. В итоге победная серия Квитовой прервалась лишь после того, как чешская спортсменка выиграла 8 геймов подряд. Азаренко впервые в матче сумела защитить собственную подачу, но буквально через несколько минут Петра оформила еще один брейк и получила возможность подавать на матч.
Квитова даже добралась до матч-болла, но концовка того гейма получилась для чешской теннисистки откровенно смазанной. Сначала именно на матч-поинте Петра допустила двойную ошибку. Потом ей удалось подать, но из-за ошибочного аута очко пришлось переигрывать и Квитова снова умудрилась выдать двойную. Так у Азаренко возник брейк-поинт, который был реализован благодаря неточному удару соперницы, которая пыталась пробить кросом, но попала в сетку.
Вроде бы ничего страшного для Петры не случилось - еще одна возможность подавать на победу была у нее в запасе. Но тут воспряла духом сама Виктория. Сначала белорусская теннисистка защитила собственный гейм, а потом и второй подряд брейк оформила. Опять Квитова помогала, как могла. Брейк-поинт у Азаренко образовался из-за очередной двойной ошибки соперницы, ну а на нем чешская теннисистка снова допустила неточность в атаке.
Когда Виктория четко отработала собственный гейм, завершив его красивым эйсом, вера в настоящий камбек со счета 1:5 и матч-болла у соперницы окрепла в умах болельщиков. Но теперь уже Квитова остановила откровенный спад и прервала неудачную для себя серию. Азаренко отказывалась смириться и даже проверяла эйс соперницы на гейм-болле, но мяч уложился четко в линию, так что Петра заслуженно защитила собственную подачу. Сложно было подать на тай-брейк и самой Виктории, но она избежала матч-поинтов и таки перевела партию на тай.
И вот уже на нем Петра снова показала высший пилотаж. У нее проходили и отличные комбинации, и подача летела просто блестяще. Спустя полчаса после первого матч-болла Квитова добралась до счета 6:2 на тай-брейке и получила еще 4 возможности ставить победную точку в противостоянии. Сначала Виктории на помощь пришел трос, который подправил прием белорусской теннисистки и не дал Квитовой на него среагировать. Но уже через несколько секунд Петра победно поднимала руки - у чешской спортсменки прошел шикарный удар по линии, который и заставил Азаренко капитулировать.
В четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Вероникой Кудерметовой и Донной Векич. Ну а Виктория Азаренко сегодня еще сыграет в парном разряде. В дуэте с Дарьей Гавриловой белорусская теннисистка проведет матч против Маргариты Гаспарян и Екатерины Макаровой.
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