Петра Квитова уверенно разобралась с Эшли Барти в четвертьфинале Открытого Первенства Австралии.

(8) Петра Квитова - (15) Эшли Барти - 6:1, 6:4
Благодаря выходу в полуфинал Australian Open - 2019 Петра Квитова уже обошла в live-рейтинге текущего лидера женской классификации Симону Халеп. Таким образом румынская теннисистка уже точно потеряет корону по итогам Открытого Первенства Австралии. Но вот самой Петре для того, чтобы гарантировать себе лидерство в рейтинге, необходимо выигрывать турнир, поскольку на данный момент на звание первой ракетки мира претендуют еще Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Наоми Осака.
В полуфинале австралийского мейджора Петра Квитова сыграет с одной из главных сенсаций турнира американкой Даниэль Роуз Коллинз.
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