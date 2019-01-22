вторник, 22 января 2019 г.

Петра Квитова уверенно разобралась с Эшли Барти в четвертьфинале Открытого Первенства Австралии.

Чешская теннисистка Петра Квитова становится полуфиналисткой Australian Open - 2019. На стадии 1/4 финала Петра, получившая в Мельбурне 8-й номер посева, в двух партиях переиграла местную теннисистку Эшли Барти, занимающую 15-ю строчку текущего мирового рейтинга. Квитова спокойно оставила за собой стартовый сет, учинив сопернице в нем настоящий разгром. Во второй партии Барти удалось вернуться в борьбу, но благодаря позднему брейку чешская теннисистка отпраздновала итоговую победу, на которую ей понадобился 1 час и 10 минут игрового времени.


(8) Петра Квитова - (15) Эшли Барти - 6:1, 6:4

Благодаря выходу в полуфинал Australian Open - 2019 Петра Квитова уже обошла в live-рейтинге текущего лидера женской классификации Симону Халеп. Таким образом румынская теннисистка уже точно потеряет корону по итогам Открытого Первенства Австралии. Но вот самой Петре для того, чтобы гарантировать себе лидерство в рейтинге, необходимо выигрывать турнир, поскольку на данный момент на звание первой ракетки мира претендуют еще Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Наоми Осака.

В полуфинале австралийского мейджора Петра Квитова сыграет с одной из главных сенсаций турнира американкой Даниэль Роуз Коллинз.

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о 16:09
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