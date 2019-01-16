Петра Квитова отдала всего 4 гейма своей сопернице по второму кругу АО-2019.

(8) Петра Квитова - Ирина-Камелия Бегу - 6:1, 6:3
Петра Квитова оформила 7-ю победу подряд. После триумфа на соревнованиях в Сиднее чешская теннисистка явно не выглядит уставшей или вымотанной. Как минимум, по стартовым поединкам Петры в Мельбурне, можно сделать вывод о том, что она полна сил и серьезно настроена добираться до решающих раундов Открытого Первенства Австралии.
Да, необходимо делать скидку на то, что стартовые соперницы не входят даже в посев, а потому добиваться побед над ними Квитова просто обязана. Но, если смотреть именно на рисунок игры, который предлагает чешская спортсменка, именно ее теннис на данный момент выглядит чуть ли не самым симпатичным в Мельбурне.
Поединок против Бегу Квитова начала сразу с двух брейков. Поведя в счете 4:0 чешская теннисистка на минуту остановилась и позволила сопернице ликвидировать одну упущенную подачу. При этом Петра умудрилась проиграть собственный гейм под ноль. Правда, на суть борьбы это недоразумение никак не повлияло - через несколько минут чешская теннисистка восстановила комфортный для себя перевес в счете сразу с двумя брейками, и сразу же подала на победу в стартовой партии.
Во втором сете Петра, конечно, немного сбавила обороты. Но ход игры она по-прежнему контролировала. Так, именно Квитовой удалось быстро отличиться на приеме и получить необходимый перевес в счете. Ирина-Камелия могла, правда, моментально отыграться, но румынская теннисистка не воспользовалась тремя брейк-поинтами, так что с боями, но Петра преимущество в счете удержала. Ну а в концовке партии 8-я ракетка Открытого Первенства Австралии сумела оформить еще один брейк и именно этим успехом на приеме поставила точку во всем поединке.
В третьем раунде Australian Open - 2019 Петра Квитова сыграет с первой действительно серьезной соперницей - швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.
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