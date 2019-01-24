четверг, 24 января 2019 г.

Петра Квитова становится первой финалисткой АО-2019.

Чешская теннисистка Петра Квитова пробивается в финал Australian Open - 2019. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Петра в двух партиях переиграла одну из главных сенсаций турнира американку Даниэль Роуз Коллинз, занимающую на данный момент 35-ю строчку мирового рейтинга. Если в стартовом сете Коллинз ещё могла достойно сражаться с именитой соперницей, то во второй партии Даниэль Роуз получила от Петры полноценную баранку. На выход в финал Открытого Первенства Австралии Петра Квитова потратила чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.


(8) Петра Квитова - Даниэль Роуз Коллинз - 7:6(2), 6:0

 Петра Квитова доводит свою победную серию до 11-ти выигранных подряд матчей. Хотите удивиться ещё больше? Петра 10 из них выиграла в двух партиях, и только в противостоянии с Эшли Барти в финале соревнований в Сиднее чешская теннисистка упустила хотя бы один сет за матч.

Сегодня Коллинз была близка к тому, чтобы выиграть у Квитовой хотя бы стартовый сет. Вполне возможно сделать это Даниэль Роуз помешал дождь, который заставил организаторов прервать матч и закрыть крышу над Rod Laver Arena. Квитова после матча призналась, что играть после этого ей стало в разы комфортные, так что в принципе, именно с момента закрытия крыши чешская теннисистка начала учинять разгром. Коллинс же стала не только ошибаться, а и с арбитрами ругаться, что явно не помогло американке собранно провести вторую половину матча.

Ну а в первой шансы у обеих соперниц были равны. Первой отличиться на приеме сумела как раз Коллинс, которая повела с брейком в середине стартовой партии. Квитова в ответ и сама первый раз за встречу зацепилась за подачу соперницы и с пятого брейк-поинта таки оформила тот самый обратный брейк. Через пару геймов после обмена упущенными подачами крышу над кортом пришлось закрывать. Ещё немного времени Петре понадобилось для того, чтобы привыкнуть к новым условиям игры. И вот после этого начался разгром.

Сначала Квитова уверенно провела тай-брейк стартовой партии, за который отдала сопернице всего 2 розыгрыша. Ну а во втором сете Петра попросту смела с корта Даниэль Роуз и отвесила представительнице США полноценную баранку.

Теперь в финале Australian Open - 2019 Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Наоми Осакой и Каролиной Плишковой.

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о 08:30
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