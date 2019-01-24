Петра Квитова становится первой финалисткой АО-2019.

(8) Петра Квитова - Даниэль Роуз Коллинз - 7:6(2), 6:0
Петра Квитова доводит свою победную серию до 11-ти выигранных подряд матчей. Хотите удивиться ещё больше? Петра 10 из них выиграла в двух партиях, и только в противостоянии с Эшли Барти в финале соревнований в Сиднее чешская теннисистка упустила хотя бы один сет за матч.
Сегодня Коллинз была близка к тому, чтобы выиграть у Квитовой хотя бы стартовый сет. Вполне возможно сделать это Даниэль Роуз помешал дождь, который заставил организаторов прервать матч и закрыть крышу над Rod Laver Arena. Квитова после матча призналась, что играть после этого ей стало в разы комфортные, так что в принципе, именно с момента закрытия крыши чешская теннисистка начала учинять разгром. Коллинс же стала не только ошибаться, а и с арбитрами ругаться, что явно не помогло американке собранно провести вторую половину матча.
Ну а в первой шансы у обеих соперниц были равны. Первой отличиться на приеме сумела как раз Коллинс, которая повела с брейком в середине стартовой партии. Квитова в ответ и сама первый раз за встречу зацепилась за подачу соперницы и с пятого брейк-поинта таки оформила тот самый обратный брейк. Через пару геймов после обмена упущенными подачами крышу над кортом пришлось закрывать. Ещё немного времени Петре понадобилось для того, чтобы привыкнуть к новым условиям игры. И вот после этого начался разгром.
Сначала Квитова уверенно провела тай-брейк стартовой партии, за который отдала сопернице всего 2 розыгрыша. Ну а во втором сете Петра попросту смела с корта Даниэль Роуз и отвесила представительнице США полноценную баранку.
Теперь в финале Australian Open - 2019 Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Наоми Осакой и Каролиной Плишковой.
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