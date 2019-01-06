Катерина Козлова проигрывает настоящую битву Магде Линетт в финале квалификации в Хобарте.

Магда Линетт - Катерина Козлова - 7:6(7), 6:7(5), 6:4
Кроме как настоящей битвой этот матч Катерины Козловой и назвать никак не получается. Три с половиной часа, фактически, провели на корте теннисистки для того, чтобы выявить сильнейшую. Катерине, конечно, должно быть жутко обидно, ведь она упустила предостаточно шансов на приёме и вполне могла заканчивать матч в свою пользу, причём в двух партиях. Но ведь и Линетт бодалась как могла.
Итак, в начале матча именно Козлова упустила собственную подачу и позволила Магде уйти в небольшой отрыв. До середины партии польская теннисистка перевес удерживала, но затем провалила собственную подачу и позволила Кате оформить брейк под ноль. Чуть было не повторила этот успех Козлова уже под занавес сета. Снова Линетт начала подачу с катастрофических 0:40, но на этот раз, отыграв сначала тройной, а потом и ещё один четвёртый скрытый сет-болл у Катерины, польская теннисистка таки взяла собственную подачу.
Тай-брейк, до которого в итоге докатилась партия, лучше снова провела именно Магда. Хотя в целом борьба шла примерно равная. Так, Козлова, в дебюте этого удлиненного гейма дважды вырывалась вперёд с мини-брейком. Но со второй половины тай-брейка инициативу захватила уже польская теннисистка, которая с четвертого сет-болла таки поставила точку в стартовом отрезке матча.
Вот практически по тому же сценарию развивались события во второй партии. Снова Катерина первой упустила собственную подачу, но в середине сета смогла отыграться. Правда, на этот раз, в следующем же гейме после обратного брейка, Козловой пришлось очень несладко. Украинская теннисистка защитила свою подачу с четырёх брейк-поинтов.
Но и Магде доводилось несладко. Подача у Линетт подвисла в самый неподходящий для этого момент и у Козловой возникли сразу 4 сет-болла на приёме. Все эти мячи польская спортсменка отыграла, а потом и сама добралась до брейк-поинтов, которые были ещё и скрытыми матч-боллами, но теперь уже Козлова проявила стойкость и удержала подачу. На тай-брейке Катя уверенно лидировал и заработала четверной сет-болл. Реализовала Козлова лишь последний мяч.
В решающей партии Козлова дважды вела с геймом на приёме в активе, но каждый раз позволяла сопернице отыграться. Ну а под самый занавес встречи Катерина еще раз упустила собственную подачу и позволила Магде Линетт оформить итоговую победу.
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