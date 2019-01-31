четверг, 31 января 2019 г.

Магда Линетт выходит в четвертьфинал турнира в Хуахине.

Польская теннисистка Магда Линетт становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA International в Хуахине. В матче второго круга Магда добилась волевой победы над румынской спорстменкой Моникой Никулеску, занимающей на данный момент 100-ю строчку мирового рейтинга. Линетт провалила начало встречи, дважды проиграв собственную подачу. Спасти стартовый сет польской спорстменке не удалось, хоть Магда и сократила отставание в счете. Но вот две последующие партии встречи остались именно за ней. На выход в четвертьфинал соревнований в Хуахине Магда Линетт потратила почти 2 с половиной часа игрового времени.


Магда Линетт - Моника Никулеску - 4:6, 6:3, 6:2

В четвертьфинале соревнований в Хуахине Магда Линетт сыграет с китайской теннисисткой Яфань Ван.

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о 15:57
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