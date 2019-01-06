воскресенье, 6 января 2019 г.

Дарья Лопатецкая выигрывает 25-тысячник в Гонконге.

Юная украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выигрывает соревнования ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в Гонконге. В финале турнира 15-ти летняя спортсменка в двух партиях переиграла представительницу Чехии Барбору Штефкову, занимающую на данный момент 301-ю строчку мирового рейтинга. На победу в финальном матче Дарье понадобилось чуть менее полутора часов игрового времени.


Дарья Лопатецкая - Барбора Штефкова - 6:4, 6:2

 Для Дарьи Лопатецкой титул в Гонконге становится уже третьим на уровне ITF в карьере.

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о 09:52
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