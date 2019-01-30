среда, 30 января 2019 г.

Гарбинье Мугуруса становится четвертьфиналисткой соревнований в Хуахине.

Лидер посева соревнований категории WTA International в тайском Хуахине Гарбинье Мугуруса достаточно уверенно преодолела стадию второго круга. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира испанская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу Германии Мону Бартель, занимающую на данный момент 84-ю строчку мирового рейтинга. Гарбинье уверенно оставила за собой стартовый сет встречи, но провалила начало второй партии. Мугуруса уступала сразу с двумя брейками - 0:4, но сумела переломить ход сета и трижды отличиться на приеме. На победу в противостоянии Гарбинье Мугуруса потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


(1) Гарбинье Мугуруса - Мона Бартель - 6:3, 7:5

Гарбинье Мугуруса очень неплохо начала поединок, выиграв уже стартовый гейм матча на приеме под ноль. Но Бартель не позволила сопернице быстро уйти в отрыв и уже через несколькь минут отквитала упущенную подачу. Правда, проблемы немецкой теннисистки в собственных геймах никуда не делись. В середине партии Мона снова позволила Мугурусе отличиться на приеме, ну а под занавес сета Гарбинье оформила еще один брейк, которым и поставила победную точку в этом игровом отрезке встречи.

А вот начало второго сета получилось для первой ракетки турнира просто обескураживающим. Гарбинье дважды упустила собственную подачу и позволила Бартель повести в счете - 4:0. Но с середины партии Мугуруса начала методично возвращать себе игровой перевес. Сначала испанская теннисистка оформила брейк под ноль, а потом и вовсе восстановила равновесие в счете. Мона, как показалось, немного пришла в себя и прервала серию из проигранных геймов на собственной подаче, но даже дотянуть до тай-брейка Бартель не сумела. Гарбинье снова отлично зацепилась на приеме, добралась до тройного матч-болла и со второй попытки завершила встречу в свою пользу.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Хуахине Гарбинье Мугуруса сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая чуть ранее уверенно переиграла китаянку Шуай Пенг в своем матче второго круга.

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о 15:10
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