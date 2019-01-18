Рафаэль Надаль уверенно разобрался с Алексом де Минауром в третьем круге АО-2019.

Рафаэль Надаль уверенно пробивается в четвертый круг Открытого Первенства Австралии. На стадии третьего раунда испанский теннисист в трех партиях переиграл местного спортсмена Алекса де Минаура, посеянного в Мельбурне под 27-м номером. За весь поединок Рафа ни разу не упустил собственную подачу, отыграв все 4 брейк-поинта, заработанные соперником. А сам Надаль сумел 5 раз отличиться на приеме. На выход в 1/8 финала Australian Open Рафаэль Надаль потратил чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.
(2) Рафаэль Надаль - (27) Алекс де Минаур - 6:1, 6:2, 6:4
За выход в четвертьфинал австралийского мейджора Рафаэль Надаль поспорит с чешским теннисистом Томашем Бердыхом.
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