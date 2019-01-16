Рафаэль Надаль спокойно переиграл Мэтью Эбдена во втором раунде Открытого Первенства Австралии.

(2) Рафаэль Надаль - Мэтью Эбден - 6:3, 6:2, 6:2
Добротная победа. Наверное именно такой фразой лучше всего охарактеризовать матч второго круга на Открытом Первенстве Австралии для испанца Рафаэля Надаля. Вроде бы и разгромом ее не назовешь, а с другой стороны, разве просматривались у Эбдена хоть какие-то шансы на то, чтобы пободаться хотя бы за одну партию? Наверное, нет.
Разве что в первом сете австралийский теннисист, на радость собравшейся публике, держал удар. До поры, до времени, Рафаэль никак не мог приспособиться к приему подачи соперника, так что Мэтью удерживал равенство в счете. Более того, именно австралиец сумел первым зацепиться на приеме и заработать сразу 3 брейк-поинта. Надаль, понятное дело, упускать собственную подачу во второй половине стартовой партии точно не собирался, так что бросил все силы на спасение гейма и преуспел в этом. Активность соперника заставила испанца и самому включить высокие скорости, что и вылилось в брейк в его исполнении уже через несколько минут. Сразу после успеха на приеме Рафаэль сумел спокойно подать на победу в сете.
Второй сет Рафаэль начал уже в разы сильнее, так что Эбдену держаться в игре удалось не так долго, как в начале поединка. Мэтью быстро упустил собственную подачу и отпустил именитого соперника в отрыв. Надаль не то чтобы форсировал события или старался разгромить оппонента, но при этом давление на него оказывал постоянное. В итоге Мэтью не выдержал и еще раз упустил собственный гейм. И снова после брейка Рафе оставалось лишь подать на сет, с чем испанец уверенно справился.
Особых надежд на третий сет не питали, наверное, даже поклонники австралийского теннисиста. Уж слишком большим был игровой перевес Надаля. Так и получилось - очень быстро Рафа вырвался вперед с брейком и вполне мог упрочить свой перевес, но не воспользовался двойным брейк-поинтом. На втором мяче теннисисты устроили просто удивительную перестрелку, в которой оба вытаскивали сумасшедшие мячи. Закончилась она неудачным смэшем в исполнении Рафаэля, но стоит признать и достаточно красивую свечку от Эбдена, которая заставила Надаля пятиться и играть в неудобном прыжке.
Тем не менее второй брейк в этой партии Надаль таки оформил. Снова испанцу оставалось лишь подать на матч, но на этот раз у Рафы возникли некоторые проблемы. Эбден добрался до первого со стартового сета брейк-поинта, но затягивать встречу в планы испанского теннисиста не входило - Рафаэль отыгрался и завершил поединок в свою пользу.
В третьем раунде Australian Open - 2019 Рафаэлю Надалю предстоит сыграть с еще одним местным теннисистом. Но на этот раз задача испанца будет сложнее, нежели в двух первых матчах. Его соперником стал 27-й номер посева Открытого Первенства Австралии Алекс де Минаур, который, правда, потратил все 5 сетов в матче второго круга против квалифайера Хенри Лааксонена.
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