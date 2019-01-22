Рафаэль Надаль уверенно разобрался с Френсисом Тиафо в четвертьфинале АО-2019.

(1) Рафаэль Надаль - Френсис Тиафо - 6:3, 6:4, 6:2
Понятное дело, что Френсис Тиафо на Открытом Первенстве Австралии и так прыгнул выше собственной головы. Американский теннисист, который до этого лишь один раз в карьере пробивался в третий раунд Турниров Большого Шлема (Уимблдон - 2018), добрался до стадии четвертьфинала. По уровню игры Френсис вполне мог, если не выбить Рафу, то, как минимум, создать ему трудности. Оставалось лишь должным образом настроиться на матч. И тут у Тиафо было два варианта - отбросить все давление, ведь за поражение в этом конкретном матче его точно никто критиковать не станет, и показать свой лучший теннис. Либо же, проиграть четвертьфинальную встречу еще до выхода на корт. Вряд ли выбор был осознанным, но Френсис склонился ко второму варианту.
Но и Надаль, стоит отдать ему должное, настроился на четвертьфинальный поединок именно так, как это нужно делать перед матчами такого раунда на мейджоре. Причем, независимо от соперника, который выходит на противоположную сторону сетки. Рафа показал максимально сконцентрированный теннис. Никаких слабинок, никакой расслабленности в виду того, что соперником по 1/4 финала стал не Кевин Андерсон, Джон Изнер или Григор Димитров. Испанец вышел побеждать и с задачей он справился на все сто процентов.
Уже в начале поединка стало очевидно, что и без того малые шансы Тиафо на итоговый успех, просто тают под лучами прожекторов центральной арены Australian Open. Рафа идеально отработал собственный гейм, оформил брейк уже в стартовом гейме на приеме и закрепил успех второй подряд выигранной под ноль подачей соперника. Френсис, вроде бы, пришел в себя, расподавался, тоже взял парочку собственных геймов под ноль, но вот на приеме борьбу навязывать у американца не получалось никоим образом. А без обратного брейка в первой партии было просто не выжить. Рафаэль четко отработал все геймы и спокойно оставил за собой стартовый сет.
Начало второй партии показало, что такое развитие событий было совсем не случайным. Надаль снова навязал борьбу уже в стартовом гейме на приеме, оформил брейк, при этом оформил его под ноль, и вернул игру в спокойное русло. На этот раз Тиафо получил свой шанс на приеме уже в середине партии. Но первый брейк-поинт у соперника Надаль ликвидировал прекрасной подачей, на втором - по длине ошибся сам Френсис. Hawk-eye, к которому пытался прибегнуть американец, лишь подтвердил его непопадание в корт. Пусть и с боями Рафа гейм защитил. И главное то, что больше на подаче испанец шансов оппоненту не давал до самого конца встречи.
Мог Надаль поставить точку во второй партии еще одним успехом на приеме, но на этот раз уже Тиафо удалось выстоять и отыграть три брейк-поинта. Френсис вовремя расподавался, но сразу после этого боевого гейма, в котором не удалось реализовать сет-боллы, Рафаэль вышел подавать на партию. И сделал это испанец более чем уверенно - гейм выигран под ноль.
С чего началась третья партия? Вы сильно удивитесь, если узнаете, что с брейка в исполнении Надаля? Рафа снова быстро добился перевеса в счете и продолжил играть так, что у соперника не было ровным счетом никаких шансов на спасение. На этот раз испанец еще и закрепил успех вторым выигранным на приеме геймом и четко подал на матч. Была ли в этом поединке борьба, достойная четвертьфинала? Это вряд ли. Но вот уровень игры фаворита действительно порадовал. Надаль показал очень качественный теннис, который, даже со скидкой на разобранность соперника, может говорить о неплохих перспективах Рафы в Мельбурне.
В полуфинале Открытого Первенства Австралии Рафаэль Надаль сыграет с еще одним молодым и перспективным теннисистом греком Стефаносом Циципасом, на счету которого на турнире уже есть одна громкая победа над Роджером Федерером. Проблема лишь в том, что Стефаносу категорически не хватает опыта игры на решающих стадиях мейджоров. Справится ли он с давлением лучше Тиафо? Узнаем очень скоро.
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