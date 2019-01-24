Рафаэль Надаль разгромил Стефаноса Циципаса и стал первым финалистом АО-2019.

(2) Рафаэль Надаль - (14) Стефанос Циципас - 6:2, 6:4, 6:0
Для всех, кто ожидает появления в мужском туре новой силы, молодой звезды, которая сможет вклиниться в борьбу признаных топов и, наконец, показать достойный результат на крупнейших турнирах, первый полуфинальный матч Открытого Первенства Австралии стал настоящим разочарованием. Он сполна показал всю пропасть, которая на данный момент есть между ветеранами и молодыми да перспективными спортсменами. Рафаэль Надаль просто вчистую переиграл Стефаноса Циципаса не позволив греку даже сохранить лицо.
Да, Циципас пробился в 1/2 финала Турнира Большого Шлема, что уже можно считать удивительным для него результатом. Да, Стефанос переиграл по пути к этой стадии самого Роджера Федерера, но сегодня показать хотя бы достойный уровень тенниса греческому теннисисту не удалось. И все потому, что Рафаэль как захватил инициативу в матче по истечении нескольких стартовых геймов, так и не позволял сопернику ее перехватить до самого завершения встречи.
А ведь неплохо начинался поединок. Стартовые геймы вселили надежду на то, что мы увидим настоящую битву. Циципас начал агрессивно, без тени смущения перед титулованным соперником. Стефанос четко отработал собственную подачу, взвинчивал темп, мощно атаковал и разводил мячи по всей площади корта. Надаль не растерялся, подстроился под игру соперника и уже в третьем гейме встречи сумел отличиться на приеме. Рафаэль не стеснялся отвечать на мощнейшие атаки соперника достаточно высокими, но перекрученными мячами. Стефанос, который полагался только на силу, обрабатывал подобные ответы соперника далеко не всегда. У Циципаса появилась спешка, посыпались ошибки, ну а сам Надаль потихоньку прибирал инициативу к собственным рукам и начинал проводить свои фирменные затяжные комбинации. Стоит ли говорить, что в них у грека шансов не было никаких.
Отдельно хочется отметить первую подачу испанца. Во-первых, она у него проходила очень стабильно. Во-вторых, в той же стартовой партии Рафаэль выиграл 100-% розыгрышей с первого мяча, а если смотреть статистику за весь поединок, то в нем этот показатель опустился лишь до все равно фантастический 85-%. И это при том, что эйсов за 200 км/час Надаль не клепал. Просто ввод мяча в игру создавал Циципасу столько проблем, что Рафе не составляло труда развить перевес в розыгрыше и довести его до логичного завершения.
В концовке стартовой партии, когда Стефанос уже понял, что шансов отыграть быстрый брейк в исполнении соперника у него не так уж и много, Циципас и вовсе посыпался. Ведя 40:15 на собственной подаче греческий теннисист умудрился допустить сразу 2 двойные ошибки подряд. Рафаэль подарком воспользовался - в двух розыгрышах испанец очень качественно отыграл у сетки и оформил второй брейк. После него оставалось лишь подать на партию, что Надаль и сделал.
Во втором сете в игре не поменялось ровным счетом ничего. Надаль точно так же уверенно держал собственные геймы, ну а Циципасу оставалось лишь полагаться на мощь и стабильность собственной подачи. А этот компонент Стефаноса периодически подводил. В середине партии Рафаэль заработал тройной брейк-поинт, но на этот раз греческий теннисист показал чудеса характера и отыгрался. Правда, под занавес сета Надаль таки оформил брейк и этим добил соперника - подачу на партию, которую Рафаэль проводил сразу после успеха на приеме, испанец выиграл под ноль.
Что сказать о решающей партии? Рафа продолжил доминировать на корте, ну а Циципас рассыпался уже полностью. Единственным моментом, когда Стефанос мог хоть на что-то претендовать, стал первый заработанный им брейк-поинт в тот момент, когда Надаль уже подавал на победу в матче с баранкой в третьем сете. Но даже гейм престижа Рафаэль сопернику выиграть не позволил. После парочки ошибок при игре с хавкорта Надаль исправился и блестяще отыграл брейковый мяч мягким ударом у сетки, ну а дальше уже у Циципаса откровенно не получался прием.
Теперь в финале Открытого Первенства Австралии Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Люкой Пуйе. Очень не хочется, чтобы и завтрашний полуфинал превратился в откровенную формальность.
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