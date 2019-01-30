среда, 30 января 2019 г.

Рафаэль Надаль, наконец, намерен жениться. По сведениям испанских таблоидов церемония бракосочетания с Марией Франциской Перельо состоится уже осенью.

Испанский таблоид "¡HOLA!"сообщает, что уже осенью текущего года Рафаэль Надаль потеряет статус холостяка и станет, наконец, примерным семьянином. По сведениям испанских журналистов, Рафа и его возлюбленная Мария Франциска Перельо, более известная поклонником под именем Хиска, тайно обручились в Риме весной 2018-го года. А уже  на осень 2019-го у пары запланирована свадебная церемония, которая пройдет на Майорке. Естественно, Рафаэль и Мария планируют провести церемонию в таком же "закрытом" от лишних глаз режиме.


Как напоминают журналисты издания "¡HOLA!" еще в прошлом году Рафаэль Надаль в интервью для них заявил, что он очень любит детей и имеет намерения создать крепкую семью.

Подробный материал о бракосочетании Рафаэля и Хиски выйдет на страницах издания "¡HOLA!" уже в ближайшем номере. Журнал увидит свет 6 февраля.

Напомним, что Рафаэль Надаль и Мария Франциска Перельо состоят в отношениях уже 14 лет. За это время таблоиды уже неоднократно анонсировали их свадьбу, но до сих пор она так и не состоялась.

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о 13:07
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