Рафаэль Надаль, наконец, намерен жениться. По сведениям испанских таблоидов церемония бракосочетания с Марией Франциской Перельо состоится уже осенью.

Как напоминают журналисты издания "¡HOLA!" еще в прошлом году Рафаэль Надаль в интервью для них заявил, что он очень любит детей и имеет намерения создать крепкую семью.
Подробный материал о бракосочетании Рафаэля и Хиски выйдет на страницах издания "¡HOLA!" уже в ближайшем номере. Журнал увидит свет 6 февраля.
Напомним, что Рафаэль Надаль и Мария Франциска Перельо состоят в отношениях уже 14 лет. За это время таблоиды уже неоднократно анонсировали их свадьбу, но до сих пор она так и не состоялась.
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