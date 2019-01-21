Кеи Нишикори выигрывает очередной пятисетовик в Мельбурне и выходит в 1/4 финала АО-2019.

(8) Кеи Нишикори - (23) Пабло Карреньо-Буста - 6:7(8), 4:6, 7:6(4), 6:4, 7:6(8)
Фантастическую готовность к борьбе показывает Кеи Нишикори в Мельбурне. Понятно, что силы не безграничны и все эти пятисетовики по ходу Открытого Первенства Австралии бесследно для японского теннисиста не пройдут. Но какой же характер демонстрирует Нишикори, выигрывая уже третий пятисетовик на Australian Open - 2019. В стартовом раунде Кеи прошел квалифайера Камила Майчрзака - польский теннисист снялся с матча как раз по ходу пятой партии. Примечательно, что в этой встрече японец также, как и сегодня проигрывал 0:2 по партиям.
В матче второго круга Нишикори напротив умудрился упустить перевес после двух выигранных стартовых сетов против Иво Карловича. При этом в решающей партии Кеи пришлось бодаться с хорватом на чемпионском тай-брейке. В четвертом раунде японец объединил два своих подвига - и отыгрался с 0:2 по партиям, и оставил за собой сложнейший чемпионский тай-брейк, на котором проигрывал со счетом 5:8.
К фантастической концовке встречи мы еще вернемся. Но вот начинался матч для Кеи достаточно оптимистично. Именно японский теннисист дважды вырывался вперед с брейком уже в первой половине стартовой партии. Но Карреньо-Бусто моментально пользовался проблемами Нишикори с подачей и отыгрывал отставание. С середины сета оба спортсмена наладили подачу, хотя в одном из геймов Пабло и пришлось отыгрывать два брейк-поинта. Больше выигранных на приеме геймов зрители в первой партии не увидели.
Тай-брейк проходил с настоящим обилием мини-брейков. Очков, выигранных на подаче соперника, насобиралось за этот тай даже больше, нежели взятых на собственном вводе мяча в игру. В итоге в этой перестрелки успех сумел отпраздновать именно Каррень-Буста, который отыграл концовку гейма чуточку стабильнее соперника - победа на тай-брейке далась испанцу со счетом 10:8.
В начале второй партии Нишикори продолжил мучиться с собственной подачей. Если стартовый гейм сета Кеи сумел удержать с брейк-поинта, то вскоре Пабло таки вырвался вперед с брейком. Японец мог моментально вернуть равновесие в счете, но Карреньо-Буста отыгрался с двух брейковых мячей у соперника.
Сложной для обоих спортсменов получилась концовка партии. Сначала испанец не позволил Кеи ликвидировать упущенную подачу, отыграв двойной брейк-поинт. Затем уже сам Карреньо-Буста мог отличиться на приеме, но Нишикори не позволил сопернику воспользоваться двойным сет-боллом. Правда, подачу на второй сет испанский теннисист провел крайне уверенно и взял важнейший гейм под ноль.
Совсем критичной для Нишикори стала ситуация в тот момент, когда в середине третьего сета он снова оказался в роли догоняющего. Но сам Карреньо-Буста не поверил в собственное счастье и невнятно провел уже следующий гейм. В итоге Кеи моментально вернулся в борьбу, дотягнул до тай-брейка и уже на нем смог взять свой первый в этом мачте сет.
Четвертую партию с брейка начал уже сам Нишикори, правда удерживать перевес японскому теннисисту удалось не так уж долго. В 4-м гейме испанец отыгрался, но уже в 5-м - снова упустил собственную подачу. На этот раз ликвидировать отставание Пабло не мог ни при каких раскладах - Нишикори уверенно держал свои геймы. Скорее, наоборот, японский спортсмен мог упрочить лидерство, но не воспользовался еще тремя брейк-поинтами. С минимальным перевесом Кеи и перевел поединок в решающую партию.
Казалось, что Нишикори окончательно переломил ход встречи. В начале пятого сета он повел с геймом на приеме в активе и разобрался с достаточно серьезными проблемами на собственной подаче, когда отыгрался с двойного брейк-поинта. Вроде бы Кеи должен был доводить встречу до тяжелейшей победы, вышел подавать на матч, но... Решил еще больше усложнить себе жизнь. Важнейший гейм Кеи провалил и позволил Карреньо-Бусте в последний момент выровнять счет.
Описывать весь чемпионский тай-брейк не имеет смысла. Можно просто сказать, что проходил он в борьбе нервов. Но на одном эпизоде остановиться все-таки нужно отдельно. При счете 8:5 в пользу Карреньо-Бусты мяч после его удара по линии зацепил сетку и приземлился под ней около боковой линии. Линейный выкрикнул "аут", но Нишикори на мяч пошел еще до этого возгласа и спокойно вколотил его в противоход Пабло. Испанец потребовал hawk-eye, который показал, что мяч линию зацепил. Но арбитр на вышке, все равно присудил очко Нишикори. Японец действительно пробивал без шансов для соперника и практически одновременно с выкриком линейного. Так что ситуация тут, что называется, на усмотрение судьи.
Но Карреньо-Буста не на шутку завелся и долго спорил с арбитром. И смотрите, что из этого вышло. Получилось, что до конца встречи испанский теннисист больше не выиграл ни одного розыгрыша. Он проиграл 5 очков, хотя сам находился в 2-х до победы в матче. Точку в поединке Кеи Нишикори поставил отличным эйсом по уходящей траектории.
В четвертьфинале Australian Open - 2019 Кеи Нишикори сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым. Много ли сил осталось у японского теннисиста после такого количества пятисетовиков, посмотрим в среду.
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