Кеи Нишикори уверенно разобрался с Жереми Шарди в полуфинале турнира в Брисбене.

Японский теннисист Кеи Нишикори становится первым финалистом соревнований категории ATP-250 в австралийском Брисбене. В борьбе за выход в титульный матч Кеи, получивший на турнире 2-й номер посева, уверенно переиграл француза Жереми Шарди, занимающего 40-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Нишикори отдал сопернику лишь 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. На победу в противостоянии Кеи Нишикори потратил чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.
(2) Кеи Нишикори - Жереми Шарди - 6:2, 6:2
Теперь в финале турнира в Брисбене Кеи Нишикори сыграет с победителем матча между ещё одним французом Жо-Вильфредом Тсонгой и россиянином Даниилом Медведевым.
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