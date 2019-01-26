Наоми Осака обыгрывает Петру Квитову и выигрывает второй Турнир Большого Шлема подряд.

Японская теннисистка Наоми Осака становится победительницей Australian Open - 2019. В титульном матче австралийского мейджора Наоми в трех сетах переиграла представительницу Чехии Петру Квитову, которая до финала в Мельбурне не проиграла ни партии. Стартовый сет Осака оставила за собой на тай-брейке, а по ходу второй партии японская теннисистка лидировала с брейком и даже заработала тройной матч-болл на приеме. Но Квитова отыгралась, помешала сопернице подать на победу в следующем гейме и даже успела оформить еще один брейк. Но в решающем сете Наоми таки смогла отпраздновать итоговую победу благодаря единственному брейку. На победу в финале Australian Open Наоми Осака потратила 2 с половиной часа игрового времени.
(4) Наоми Осака - (8) Петра Квитова - 7:6(2), 5:7, 6:4
Стоит отметить, что Наоми Осака выигрывает второй Турнир Большого Шлема подряд. До этого японская теннисистка оформила победу на US Open - 2018. Благодаря титулу в Мельбурне Наоми Осака с понедельника поднимется на 1-ю строчку мирового рейтинга.
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