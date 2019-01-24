Наоми Осака обыгрывает Каролину Плишкову и выходит в финал Открытого Первенства Австралии.

(4) Наоми Осака - (7) Каролина Плишкова - 6:2, 4:6, 6:4
Вроде бы, если смотреть на статистические показатели встречи, Каролина Плишкова включила одно из самых серьезных своих оружий - первую подачу - с самого начала противостояния. В первой партии чешская теннисистка попадала в отведенный для этого квадрат с первой попытки в 80-% случаев, что можно считать более чем пристойным результатом. Вот только на приеме по ходу стартового сета смогла навязывать сопернице борьбу именно Осака. Наоми зацепилась за подачу Каролины уже в стартовом гейме, но в этом эпизоде чешская теннисистка отыграла брейк-поинт и защитила гейм.
Но уже через несколько минут Наоми таки добилась перевеса в счете. Плишкова откровенно провалилась, позволила сопернице повести на приеме 40:15, но отыграла двойной брейк-поинт. И все-таки с третьей попытки за гейм Осака сумела оформить важнейший брейк. А что же удавалось на приеме самой Каролине? Ровным счетом ничего. Разве что в стартовом гейме матча, который был еще до брейка в исполнении японской теннисистки, Плишкова сумела немного пободаться. В дальнейшем, даже несколько выигранных розыгрышей на подаче соперницы можно было считать успехом для Каролины.
Под занавес стартовой партии Осака сумела еще раз навязать борьбу сопернице на ее подаче и добилась второго за сет брейка. После этого Наоми оставалось лишь подать на победу в сете, с чем японская теннисистка спокойно справилась. Совсем уж критичной ситуация для Плишковой стала после того, как Осака сумела отличиться на приеме в самом начале второй партии, выиграв, таким образом, свой 4-й гейм подряд. Но сразу после этого провала на собственной подаче Каролине удалось впервые в матче толком зацепиться на приеме и оформить обратный брейк.
Наоми вполне могла восстановить свой перевес в счете, но на характере Плишкова отыгралась с тройного брейк-поинта. После этого по ходу второй партии чешская теннисистка уже не давала сопернице ровным счетом никаких шансов на приеме. А вот под занавес сета Каролина наладила игру на подаче оппонентки. Сначала Осака защитила свой гейм, отыграв скрытый сет-болл у Плишковой. Но вот при счете 4:5 японская спортсменка попросту провалилась и упустила собственную подачу под ноль. Таким образом Каролина и перевела поединок в решающий сет.
Чешская теннисистка вполне могла развить успех в дебюте ключевой партии матча, но не воспользовалась сразу тремя брейк-поинтами в гейме на приеме. А уже через несколько минут сама Осака лидировала в счете с брейком. Опять подающая теннисистка откровенно провалилась - Плишкова отдала собственный гейм под ноль. Единственный шанс на спасение был у Каролины уже под занавес матча. Плишкова не воспользовалась брейк-поинтом, а спустя несколько минут Наоми относительно спокойно подала на выход в финал Australian Open - 2019.
Таким образом Наоми Осака выходит во второй подряд финал Турниров Большого Шлема. US Open - 2018 закончился для японской теннисистки первым в карьере титулом на мейджоре. За трофей Открытого Первенства Австралии Наоми Осака поспорит с еще одной представительницей Чехии Петрой Квитовой, которая в своем полуфинальном матче с баранкой обыграла американку Даниэль Роуз Коллинз.
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