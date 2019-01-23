Элина Свитолина снова не сумела пробиться в 1/2 финала мейджора.

Украинская теннисистка Элина Свитолина опять останавливается на стадии четвертьфинала на Турнире Большого Шлема. В борьбе за выход в 1/2 финала Australian Open - 2019 Элина в двух партиях уступила представительнице Японии Наоми Осаке, получившей в Мельбурне 4-й номер посева. Улучшить свое прошлогодние достижение на кортах Открытого Первенства Австралии Элине, далеко не в последнюю очередь, помешала травма, с которой украинская теннисистка борется еще с третьего раунда турнира. На выход в 1/2 финала австралийского мейджора Наоми Осака потратила всего чуть более часа и 10 минут игрового времени.
(4) Наоми Осака - (6) Элина Свитолина - 6:4, 6:1
Полный обзор матча ожидайте чуть позже...
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