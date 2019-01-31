Анастасия Павлюченкова в двух партиях переиграла Алену Остапенко в Санкт-Петербруге.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier в Санкт-Петербурге. На стадии второго круга Анасатсия в двух партиях переиграла 6-ю ракетку турнира Алену Остапенко из Латвии. Теннисистки быстро обменялись упущенными подачами в самом начале встречи. Но если для Остапенко тот брейк так и остался единственным в матче, то Павлюченкова еще по разу в каждом из сетов взяла подачу соперницы. На выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Анастасия Павлюченкова потратила чуть более 1 часа и 25 минут игрового времени.
Анастасия Павлюченкова - (6) Алена Остапенко - 6:4, 6:4
Теперь на стадии 1/4 финала соревнований в Санкт-Петербурге Анастасия Павлюченкова сыграет против победительницы матча между 2-й ракеткой турнира Кики Бертенс из Нидерландов и бельгийской теннисисткой Исалин Бонавентюр.
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