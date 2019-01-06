Леся Цуренко уступила Каролине Плишковой в финале соревнований в Брисбене.

(5) Каролина Плишкова - Леся Цуренко - 4:6, 7:5, 6:2
Обидно, досадно, но... Не буду добавлять слово "ладно", потому что у Цуренко был просто блестящий шанс выиграть свой пятый финал из пяти, в которые ей удалось пробиться на турнирах уровня WTA. Леся просто блестяще начала финальный поединок, показав, что статус соперницы, сила ее подачи, ничуть не смущают саму украинку и сегодня она настроена на настоящую борьбу. Уже в стартовом гейме на приёме Цуренко сумела оформить брейк, а отличные показатели первой подачи, которой Леся в начале нового сезона откровенно радует, позволяли удерживать добытый перевес.
В середине стартовой партии Плишкова сумела ликвидировать отставание, но Цуренко не стала расклеиваться и моментально вернула себе перевес с брейком. Подачу Каролины украинская теннисистка смогла взять под ноль. После этого Леся уверенно довела первый сет до логичной и более чем справедливой победы.
Вторую партию украинская теннисистка начала просто ударно - брейк под ноль, чётко выигранная собственная подача и серия из 9 выигранных подряд розыгрышей. Плишкова снова смогла вернуться в борьбу и отличиться на приёме, но Цуренко опять моментально восстановила свой перевес в счете. Казалось, что матч плавно течёт к титулу для Леси.
Но в этом и главное отличие топовых теннисисток, которой, несомненно, является Каролина Плишкова. В последний момент чешская теннисистка включила максимальные обороты и просто феерично выиграла концовку второй партии. Брейк под ноль при подаче Леси на матч, второй успех на приеме в тот момент, когда Цуренко пыталась перевести партию на тай-брейк, и в финале неожиданно нарисовался третий сет.
В нем за Лесю было откровенно тревожно. С такой Плишковой, как в конце второй партии, бороться невероятно сложно. Каролина начала решающий отрезок встречи с брейка, ну а у Леси начались проблемы со здоровьем. Цуренко попыталась бодаться и выдавила из себя один боевой гейм на приеме, но чешская теннисистка подачу удержала, а точку в матче поставила ещё одним брейком.
После такого финала остаётся, конечно, двоякое впечатление. Титул уплыл, буквально, из рук украинской теннисистки. Но, если удастся сохранить все наработки, которые были сделаны в межсезонье с новым наставником, особенно, что касается первой подачи, финал для Леси вполне может быть далеко не последним в 2019-м году.
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