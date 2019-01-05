суббота, 5 января 2019 г.

Каролина Плишкова становится соперницей Леси Цуренко по финалу турнира в Брисбене.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова становится финалисткой соревнований в Брисбене, на которых она получила 5-й номер посева. На стадии 1/2 финала турнира Каролина в двух партиях обыграла хорватскую спортсменку Донну Векич, занимающую на данный момент 34-ю строчку мирового рейтинга. На победу в полуфинальном поединке Плишкова потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.


(5) Каролина Плишкова - Донна Векич - 6:3, 6:4

 В самом начале поединка Каролина Плишкова упустила собственную подачу, но достаточно быстро не просто отыгралась, но и второй брейк успела оформить. Могла Плишкова и в третий раз отличиться на приёме, но не смогла реализовать сет-болл на подаче соперницы. Правда, особо на ход партии это не повлияло. Через несколько минут чешская теннисистка поставила точку в сете на собственной подаче.

В середине второй партии спортсменки устроили настоящий обмен брейками. Победительницей из него вышла именно Плишкова, которая удержала отрыв с геймом на приёме в активе. В концовке сета Векич всеми силами цеплялась за возможность продолжить борьбу и даже отыграла 4 матч-болла, но в итоге путевку в финал оформила таки Каролина.

За титул в Брисбене Каролина Плишкова поспорит с украинской теннисисткой Лесей Цуренко.

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о 12:57
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