Каролина Плишкова становится соперницей Леси Цуренко по финалу турнира в Брисбене.

(5) Каролина Плишкова - Донна Векич - 6:3, 6:4
В самом начале поединка Каролина Плишкова упустила собственную подачу, но достаточно быстро не просто отыгралась, но и второй брейк успела оформить. Могла Плишкова и в третий раз отличиться на приёме, но не смогла реализовать сет-болл на подаче соперницы. Правда, особо на ход партии это не повлияло. Через несколько минут чешская теннисистка поставила точку в сете на собственной подаче.
В середине второй партии спортсменки устроили настоящий обмен брейками. Победительницей из него вышла именно Плишкова, которая удержала отрыв с геймом на приёме в активе. В концовке сета Векич всеми силами цеплялась за возможность продолжить борьбу и даже отыграла 4 матч-болла, но в итоге путевку в финал оформила таки Каролина.
За титул в Брисбене Каролина Плишкова поспорит с украинской теннисисткой Лесей Цуренко.
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