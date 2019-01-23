Серена Уильямс отдала Каролине Плишковой, казалось бы, уже выигранный матч 1/4 финала АО-2019.

(7) Каролина Плишкова - (16) Серена Уильямс - 6:4, 4:6, 7:5
Третий сет, шестой гейм, Серена Уильямс оформила второй брейк за партию и получает сразу две возможности подавать на победу в четвертьфинальном матче. Серена уверенно начинает гейм и добирается до матч-болла. Вот признайтесь честно, при счете 5:1 и 40:30 в пользу американской теннисистки, многие верили в возможность камбека в исполнении Плишковой?
На этом матч-болле у американской теннисистки все просто посыпалось из рук, а вернее, из ног, если так можно сказать. На первой подаче линейный зафиксировал достаточно спорный "зашаг" у Серены. На этот раз обошлось без угроз физической расправы. А вот в розыгрыше со второй подачи американская теннисистка крайне неудачно подвернула ногу, пытаясь достать удар в противоход от Плишковой. После завершения встречи Серена призналась, что ничего страшного с ее голеностопом не случилось и проиграла встречу она явно не из-за травмы. Но момент, все равно, был достаточно неприятным.
Плишкова, конечно, воспрянула духом после одной отыгранной подачи и даже оформила второй брейк под ноль. Но на этом проблемы чешской теннисистки не закончились. На собственной подаче Каролина забуксовала и позволила Серене добраться сначала до двойного матч-поинта, а потом, уже после спасения со счета 15:40, у американки и четвертый матч-болл образовался. Этот розыгрыш Плишкова тоже оставила за собой.
Следом за выцарапанным геймом на собственной подаче Каролина оформила еще один брейк под ноль и уже сама вышла подавать на матч. Казалось, что нервотрепке не будет конца - Серена отыграла 2 мяча с тройного матч-болла у соперницы и, в принципе, могла оставлять за собой и третий розыгрыш. Но при попытке остро сыграть по линии попала в сетку. Феноменальный камбек Каролины со скрытой баранкой в решающем сете. Чешская теннисистка отыграла 4 матч-болла и ликвидировала отставание в два брейка. Чудеса, таки случаются.
Есть ли смысл описывать происходившее на корте в двух стартовых партиях встречи, если концовка поединка была настолько фееричной? Расскажу коротко. Плишковой удалось оставить за собой стартовый сет матча благодаря единственному брейку, который чешская теннисистка оформила в самом дебюте противостояния. Через несколько минут Каролина вполне могла упрочить лидерство, но не реализовала сначала тройной брейк-поинт, а потом и четвертую возможность для брейка в одном гейме упустила. Серена хоть и выцарапала подачу, вернуться в борьбу не смогла - ни одного брейк-поинта за стартовый сет Уильямс-младшая так и не заработала.
В начале второй партии Каролина снова вырвалась вперед с брейком, но на этот раз Серена организовала моментальный обратный брейк. А под занавес партии Уильямс смогла выцарапать победу в затяжном и напряженном гейме на приеме, что и позволило ей перевести поединок в решающий сет. Как развивались события в нем, вы уже знаете.
Теперь в полуфинале Открытого Первенства Австралии Каролина Плишкова сыграет против японской теннисистки Наоми Осаки, которая чуть ранее обыграла украинку Элину Свитолину. Обе спортсменки имеют шансы стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open.
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