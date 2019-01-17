Доминик Тим не сумел завершить матч второго круга в Мельбурне.

Австрийский теннисист Доминик Тим снялся с Открытого Первенства Австралии, на котором он был посеян под 7-м номером. Доминик принял решение отказаться от продолжения борьбы по ходу матча второго круга против австралийского спортсмена Алексея Попырина, получившего wild card в основную сетку от организаторов Australian Open. К моменту снятия Тим проиграл 2 стартовые партии противостояния и уступал с брейком по ходу третьего сета. Теннисисты провели на корте чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.
(WC) Алексей Попырин - (7) Доминик Тим - 7:5, 6:4, 2:0, ret
В третьем раунде Australian Open - 2019 Алексей Попырин сыграет с победителем матча между немцем Максимилианом Мартерером и французским теннисистом Люкой Пуйе.
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