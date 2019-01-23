Люка Пуйе выбивает Милоша Раонича и выходит в полуфинал АО-2019.

Французский теннисист Люка Пуйе, который до текущего Открытого Первенства Австралии не выиграл на кортах Мельбурна ни одного поединка за 5 лет выступлений в основных сетках, выходит вот уже в полуфинал соревнований. На стадии 1/4 финала Люка в четырех сетах переиграл представителя Канады Милоша Раонича, получившего на Australian Open - 2019 16-й номер посева. На победу в противостоянии Люка потратил чуть менее 3 часов и 10 минут игрового времени.
(28) Люка Пуйе - (16) Милош Раонич - 7:6(4), 6:3, 6:7(2), 6:4
Теперь в полуфинале Australian Open - 2019 Люка Пуйе сыграет против лидера текущего мирового рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича, которому удалось сэкономить достаточно сил после снятия Кеи Нишикори
по ходу четвертьфинального противостояния.
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