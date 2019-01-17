Милош Раонич в тяжелейшем противостоянии одолел Стэна Вавринку во втором раунде АО-2019.

(16) Милош Раонич - Стэн Вавринка - 6:7(4), 7:6(6), 7:6(11), 7:6(5)
Отличным подспорьем для канадского теннисиста стали 37 эйсов, которые он успел настрелять за поединок. Вавринка в ответ выдал лишь 28 подач на вылет. Примечательно, что при этом в матче не обошлось без брейков. Во второй партии с геймом на приёме лидировал как раз Раонич, но удержать перевес ему не удалось. А в четвёртом сете вёл в счёте уже Вавринка, который даже выходил подавать на победу в партии, но позволил сопернику в последний момент отыграться.
В третьем раунде Australian Open - 2019 Милош Раонич сыграет с французским теннисистом Пьером-Югом Эрбером.
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