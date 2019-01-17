четверг, 17 января 2019 г.

Милош Раонич в тяжелейшем противостоянии одолел Стэна Вавринку во втором раунде АО-2019.

Канадский теннисист Милош Раонич становится участником третьего круга Открытого Первенства Австралии. На стадии второго раунда Милош, получивший в Мельбурне 16-й номер посева, в четырёх сетах переиграл швейцарца Стэна Вавринку, занимающего на данный момент 59-ю строчку мирового рейтинга. Все сеты встречи завершились тай-брейками. Если на первом из них успех отпраздновал Стэн, то три последующих оставил за собой Раонич. На победу в противостоянии Милошу понадобилось почти 4 часа и 10 минут игрового времени.


(16) Милош Раонич - Стэн Вавринка - 6:7(4), 7:6(6), 7:6(11), 7:6(5)

 Отличным подспорьем для канадского теннисиста стали 37 эйсов, которые он успел настрелять за поединок. Вавринка в ответ выдал лишь 28 подач на вылет. Примечательно, что при этом в матче не обошлось без брейков. Во второй партии с геймом на приёме лидировал как раз Раонич, но удержать перевес ему не удалось. А в четвёртом сете вёл в счёте уже Вавринка, который даже выходил подавать на победу в партии, но позволил сопернику в последний момент отыграться.

В третьем раунде Australian Open - 2019 Милош Раонич сыграет с французским теннисистом Пьером-Югом Эрбером.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 08:50
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)