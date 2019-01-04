Мария Шарапова не смогла завершить матч против Арины Сабаленко в Шэньчжэне.

(1) Арина Сабаленко - (5) Мария Шарапова - 6:1, 4:2, ret
По началу встречи могло показаться, что Мария Шарапова попросту перегорела из-за того, что матч перенёсся на целые сутки. Ещё бы, после крайне неудачного по сути игры матча второго круга россиянка хотела показать свой лучший теннис и доказать случайность тех проблем. Маша настраивалась, но держать тонус целые сутки просто невозможно.
Мария действительно как-то аккуратно вкладывалась в удары и подачи, да и в целом порой принимала довольно странные тактические решения. Использовала приёмы, которые работать сегодня попросту отказывались, как например, укороченные удары. Чуть ли не каждый раз они приводили к проигрышу очка, а Шарапова снова и снова прибегала к этому элементу игры.
Уже в самом начале встречи Сабаленко полностью захватила игровую инициативу. Арина под ноль взяла стартовую подачу и тут же зацепилась на приёме. Как я уже говорил, Шарапова не вкладывалась в ввод мяча в игру, так что задача для белорусской теннисистки существенно упростилась. Через минуту сама Мария чуть было не отыгралась, но своим брейк-поинтом россиянка не воспользовалась. Но следующую собственную подачу Маша выиграла более чем уверенно, так что надежду на борьбу своим поклонникам Шарапова подарила.
Прожила эта надежда, правда, очень недолго. Вскоре Сабаленко упрочила свое лидерство ещё одним брейком, а Шарапова, несмотря на 3 заработанных брейк-поинта, не смогла помешать сопернице подать на победу в стартовой партии.
Второй сет начался, вроде бы, достаточно оптимистично. Мария защитила собственный гейм и снова зацепилась на приеме, но опять Арина спасла подачу с трех брейковых мячей. Через минуту белорусская теннисистка уже повела с геймом на приеме в активе, но Шарапова, наконец, смогла ответить первым в матче брейком. Начиналась борьба нервов и это было видно невооруженным глазом.
А ещё все более очевидным становилось то, что Мария не может толком держать темп, скорость и вкладываться в удары с должной силой. Подача тоже летела совсем не так, как россиянке того хотелось бы. Как результат, Шарапова снова упустила собственный гейм, хотя и отыграла в нем на морально-волевых парочку брейк-поинтов. После того, как Арина защитила следующую свою подачу, Маша приняла решение досрочно завершить матч.
Официальной причиной отказа Марии от продолжения борьбы стала травма левого бедра. Насколько все критично, узнаем чуть позже. Но даже если повреждение не настолько серьезное, даже если это было перестраховкой перед Открытым Первенством Австралии, перспективы Марии в Мельбурне весьма туманные. Решать нужно не только проблемы со здоровьем. Восстановиться после травмы, особенно если она не серьезная, еще можно. Но вот за 10 дней кардинально изменить игру, похоже, не так то и просто.
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