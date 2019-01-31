четверг, 31 января 2019 г.

Арина Сабаленко успешно стартует в Санкт-Петербурге.

Белорусская теннисистка Арина Сабаленко, получившая на соревнованиях категории WTA Premier в Санкт-Петербурге 4-й номер посева, успешно начинает выступления на турнире. В матче стартового для себя второго круга Арина в двух партиях переиграла представительницу Бельгии Алисон ван Эйтванк, занимающую на данный момент 52-ю строчку мирового рейтинга. После разгромной победы в первом сете Сабаленко немного сбавила обороты во втором и даже уступала по ходу этой партии с брейком. Но белорусская теннисистка сумела вовремя вернуть себе инициативу и за 1 час и чуть более чем 10 минут игрового времени оформить выход в 1/4 финала турнира.


(4) Арина Сабаленко - Алисон ван Эйтванк - 6:1, 6:4

Ровным счетом никаких проблем не возникло у белорусской теннисистки по ходу стартовой партии встречи второго круга соревнований в Санкт-Петербурге. Арина полностью владела ситуацией на корте, проводила отличные атаки и не давала ван Эйтванк даже навязать борьбу. Сабаленко не позволила сопернице даже добраться до брейк-поинтов, ну а сама дважды отличилась на приеме. Первый брейк Арина оформила уже в стартовом гейме на подаче соперницы, второй случился уже под занавес партии. В том эпизоде Алисон вроде бы выпуталась из сложнейшей ситуации и отыграла двойной брейк-поинт, но с третьей попытки белорусская спортсменка таки взяла гейм. Сразу после него Арина спокойно подала на победу в сете.

А вот в начале второй партии Алисон вернула себе уверенность в собственных силах и даже  некоторое время подоминировала на корте. В стартовом гейме сета на своей подаче Сабаленко пришлось спасаться сразу с 4-х брейк-поинтов. С задачей Арина справилась, но через несколько минут она таки оказалась в роли догоняющей. Правда, сразу после упущенной подачи Сабаленко прилично усилила игру, моментально ликвидировала отставание, а потом и второй подряд брейк оформила. При подаче на победу у белорусской теннисистки возникли некоторые проблемы, но в нужный момент ей на выручку пришел четкий ввод мяча в игру. Матч-болл Арина заработала красивым ударом в противоход сразу после приема соперницы, а реализовала его Сабаленко третьим за встречу эйсом.

В четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге Арина Сабаленко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая в своем поединке второго раунда чуть ранее переиграла Терезу Мартинцову из Чехии.

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о 15:17
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