Арина Сабаленко успешно стартует в Санкт-Петербурге.

(4) Арина Сабаленко - Алисон ван Эйтванк - 6:1, 6:4
Ровным счетом никаких проблем не возникло у белорусской теннисистки по ходу стартовой партии встречи второго круга соревнований в Санкт-Петербурге. Арина полностью владела ситуацией на корте, проводила отличные атаки и не давала ван Эйтванк даже навязать борьбу. Сабаленко не позволила сопернице даже добраться до брейк-поинтов, ну а сама дважды отличилась на приеме. Первый брейк Арина оформила уже в стартовом гейме на подаче соперницы, второй случился уже под занавес партии. В том эпизоде Алисон вроде бы выпуталась из сложнейшей ситуации и отыграла двойной брейк-поинт, но с третьей попытки белорусская спортсменка таки взяла гейм. Сразу после него Арина спокойно подала на победу в сете.
А вот в начале второй партии Алисон вернула себе уверенность в собственных силах и даже некоторое время подоминировала на корте. В стартовом гейме сета на своей подаче Сабаленко пришлось спасаться сразу с 4-х брейк-поинтов. С задачей Арина справилась, но через несколько минут она таки оказалась в роли догоняющей. Правда, сразу после упущенной подачи Сабаленко прилично усилила игру, моментально ликвидировала отставание, а потом и второй подряд брейк оформила. При подаче на победу у белорусской теннисистки возникли некоторые проблемы, но в нужный момент ей на выручку пришел четкий ввод мяча в игру. Матч-болл Арина заработала красивым ударом в противоход сразу после приема соперницы, а реализовала его Сабаленко третьим за встречу эйсом.
В четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге Арина Сабаленко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая в своем поединке второго раунда чуть ранее переиграла Терезу Мартинцову из Чехии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий