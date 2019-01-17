Серена Уильямс отыграла не безошибочно, но все равно размазала Эжени Бушар по мельбурнскому корту.

Американка Серена Уильямс становится участницей третьего раунда Australian Open - 2019. На стадии второго круга представительница США, посеянная в Мельбурне под 16-м номером, уверенно разобралась с канадской теннисисткой Эжени Бушар, занимающей на данный момент 79-ю строчку мирового рейтинга. Нельзя сказать, что Серена провела идеальный матч. Как минимум, в стартовом сете встречи Уильямс-младшая давала сопернице слишком много шансов на приеме. Правда и сама Серена действовала на подачах Бушар еще увереннее и ни разу не позволила Эжени защитить собственный гейм. Во второй партии Уильямс-младшая наладила игру на подаче, а вот на приеме осталась все той же грозной силой. В итоге на выход в третий раунд Открытого Первенства Австралии Серена Уильямс потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(16) Серена Уильямс - Эжени Бушар - 6:2, 6:2
За право сыграть в 1/8 финала Australian Open - 2019 Серена Уильямс поспорит с юной украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая в своем матче второго круга переиграла представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро
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