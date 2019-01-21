Серена Уильямс остановила Симону Халеп на Открытом Первенстве Австралии.

(16) Серена Уильямс - (1) Симона Халеп - 6:1, 4:6, 6:4
Итак, Симона Халеп практически гарантированно теряет первую строчку мирового рейтинга по итогам Открытого Первенства Австралии. Например, Наоми Осаке или Петре Квитовой для того, чтобы обойти румынскую теннисистку в женской классификации, необходимо лишь преодолеть четвертьфинальную стадию австралийского мейджора. Сохраняют шансы стать лидером рейтинга еще и Каролина Плишкова и Элина Свитолина. Примечательно, что ранее первой ракеткой мира из всех этих спортсменок была только Каролина, так что, с большой долей вероятности можно предположить, что по итогам этой недели мы увидим абсолютно нового лидера женского тенниса.
Но, давайте вернемся непосредственно к событиям в отчетном матче четвертого раунда. Симона Халеп очень неплохо начала поединок, выиграв уже стартовый гейм на приеме. Румынская теннисистка взяла подачу грозной Серены под ноль, но кто же мог предположить в этот момент, что такая стартовая прыть обернется для Халеп настоящим разгромом в первом сете. Уильямс-младшая, видимо, почувствовала, что в матч входить необходимо тут и сейчас, а потому сразу же включила максимальные обороты и просто смела соперницу с корта.
Халеп ничего не могла поделать с мощью американки. Втягивать ее в долгие розыгрыши не выходило, потому что Серена завершала комбинации буквально в пару ударов. У Уильямс-младшей проходили и приемы на вылет, и отличные переводы в любую точку корта. И, главное, больше не сбоила подача, как в стартовом гейме встречи. В итоге, Симона на приеме цепляться попросту не могла, а в собственных геймах, пусть и в борьбе и с отыгранными брейк-поинтами, в итоге уступала. Вот и получилось, что Серена со счета 0:1 взяла 6 геймов подряд и отвесила сопернице скрытую баранку.
Начало второй партии, казалось, загнало румынскую теннисистку в глухой угол. Практически в самом начале сета Серена оформила брейк, причем давление американская теннисистка ничуть не уменьшала. Но, неожиданно, Халеп оформила моментальный обратный брейк - только стало получаться втягивать Уильямс в длительные перестрелки, как у Симоны стали появляться шансы. Но главным в этом камбеке было то, что румынка практически перестала ошибаться сама. До конца партии у нее насобиралось всего 2 невынужденные ошибки.
Казалось, что делать из обратного брейка в исполнении соперницы трагедию Серена не собирается. Даже, напротив, американка расподавалась, как минимум, у нее стали появляться эйсы, которых в том же уверенно выигранном стартовом сете практически не было. Но судьбу партии решил один-единственный провал Уильямс на собственной подаче. В тот момент, когда казалось, что спортсменки уже смирились с тай-брейком, Халеп оформила брейк и поставила им точку в сете. Третий сет в матче образовался уж крайне неожиданно.
Серена попыталась с ходу завладеть инициативой в решающем отрезке матча, но Халеп спасла собственный гейм с брейкового мяча. К середине сета разыгралась уже сама румынская теннисистка, но ключевой отрезок партии остался именно за американкой. Сначала Уильямс спасла собственную подачу с трех брейк-поинтов, а затем, на кураже, и сама отличилась на приеме. Довести встречу до победы на этот раз Серене не составило труда - американка уверенно держала подачи и не давала Симоне шансов вернуться в борьбу.
Теперь в четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Серена Уильямс сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая в своем матче четвертого круга уверенно обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу.
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