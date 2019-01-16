Мария Шарапова учинила второй разгром в Мельбурне. Россиянка уверенно переиграла Ребекку Петерсон на пути в третий круг АО-2019.

(30) Мария Шарапова - Ребекка Петерсон - 6:2, 6:1
Понятно, что главные испытания у Марии Шараповой в Мельбурне еще впереди. А точнее, уже в пятницу, когда она выйдет на настоящий бой против действующей чемпионки Australian Open датчанки Каролин Возняцки. Но, давайте быть откровенными, старт на Открытом Первенстве Австралии у Марии получается действительно впечатляющим. Да, нужно делать скидку на уровень соперниц. Да, нужно понимать, что с такими оппонентками Маша должна разбираться уверенно и спокойно. Но, с другой стороны, у кого не возникало опасений по поводу перспектив Шараповой после того, как она снялась с соревнований в Шэньчжэне по ходу провальной встречи с Ариной Сабаленко?
Баранка в стартовом поединке Маши в Мельбурне, конечно, настроила на оптимистичный лад не только болельщиков, но и саму российскую теннисистку. Петерсон уже в стартовом гейме противостояния выиграла собственную подачу и показала, что сегодня Шараповой предстоит игра совершенно другого уровня. Отсиживаться в обороне Ребекка не собирается, да и в целом сдаваться на милость фавориту, тоже. Правда вот, запала шведской теннисистке хватило всего на парочку геймов.
Первый проигранный на турнире гейм ничуть не смутил Марию, даже несмотря на довольно острую игру Петерсон. Шарапова блестяще провела гейм на собственной подаче, где показала невероятное хладнокровие. В одном из эпизодов Маша остановила, казалось бы, выигранный розыгрыш для того, чтобы поправить арбитров. И оказалась права, мяч после удара соперницы действительно приземлился в ауте.
А уже в следующем гейме Мария во всей красе показала острый прием и просто поставила Ребекку в тупик. Шведская спортсменка так и не поняла, как это она сразу же после подачи оказывалась в глухой обороне. Маша добралась до тройного брейк-поинта, позволила сопернице пару очков отыграть, но своего таки добилась.
С середины сета стало очевидно, что Петерсон все чаще начинает ошибаться. И пусть сама Шарапова тоже играла не идеально чисто, неточностей в ее действиях было в разы меньше. В нескольких геймах зрители увидели подобие борьбы, но вот концовку стартовой партии Мария выиграла в одну калитку. Сначала россиянка оформила брейк под ноль, а потом и подачу на сет выиграла без единого розыгрыша в активе у соперницы.
Удачную серию Мария продолжила и в дебюте второй партии. Петерсон толком и не поняла, как она успела не просто оказаться в роли догоняющей, а стала проигрывать уже сразу с двумя брейками. Шарапова останавливаться не собиралась и позволила Ребекке размочить счет лишь после того, как победная серия россиянки достигла 7-ми выигранных подряд геймов. Петерсон попыталась вернуться в борьбу и даже впервые в матче толком зацепилась на приеме. Но ограничилась шведская теннисистка лишь счетом "ровно", который фиксировался несколько раз. До брейк-поинтов Мария Петерсон так и не подпустила.
После затяжного гейма, в котором отыграть хотя бы одну упущенную подачу не удалось, Ребекка и вовсе поплыла и позволила Шараповой закончить матч брейком под ноль. Мария провела далеко не идеальный матч, но при этом никаких претензий предъявить ей не получается - результат достигнут, силы лишние не потрачены, а стопроцентную стабильность вполне можно приберечь для встречи следующего раунда, в котором будет, понятное дело, ой как непросто.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий