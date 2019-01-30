Мария Шарапова снялась с соревнований в Санкт-Петербурге.

(3) Дарья Касткина - Мария Шарапова - w/o
Степень серьезности травмы Марии Шараповой на данный момент неизвестна. Дарья Кастаткина, таким образом, не проведя в Санкт-Петербурге пока еще ни одного матча, выходит уже в четвертьфинал, где сыграет с победительницей встречи между Верой Звонаревой и Юлией Гергес.
Напомним, что Мария Шарапова стартовала в Санкт-Петербурге с уверенной по счету, но достаточно сложной по игре победы над Дарьей Гавриловой. Уже в некоторых эпизодах того матча можно было заметить, что россиянка испытывает дискомфорт в плече.
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