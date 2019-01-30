среда, 30 января 2019 г.

Мария Шарапова снялась с соревнований в Санкт-Петербурге.

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение не продолжать борьбу за титул на соревнованиях категории WTA Premier в Санкт-Петербурге. За несколько часов до начала матча второго круга против 3-й ракетки турнира своей соотечественницы Дарьи Касаткиной Мария снялась с соревнований. Официальной причиной отказа Шарапова от дальнейшего участия в турнире стала травма плеча.


(3) Дарья Касткина - Мария Шарапова - w/o

Степень серьезности травмы Марии Шараповой на данный момент неизвестна. Дарья Кастаткина, таким образом, не проведя в Санкт-Петербурге пока еще ни одного матча, выходит уже в четвертьфинал, где сыграет с победительницей встречи между Верой Звонаревой и Юлией Гергес.

Напомним, что Мария Шарапова стартовала в Санкт-Петербурге с уверенной по счету, но достаточно сложной по игре победы над Дарьей Гавриловой. Уже в некоторых эпизодах того матча можно было заметить, что россиянка испытывает дискомфорт в плече.

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о 15:18
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