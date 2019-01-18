Мария Шарапова выбила действующую чемпионку Открытого Первенства Австралии уже в третьем раунде.

Мария Шарапова оставила Australian Open - 2019 без действующей чемпионки. Российская теннисистка на стадии третьего раунда австралийского мейджора в трех партиях переиграла датчанку Каролин Возняцки, посеянную в Мельбурне под 3-м номером. На сложнейшую победу в центральном матче всего раунда в женском одиночном турнире Мария Шарапова потратила почти 2 с половиной часа игрового времени.
(30) Мария Шарапова - (3) Каролин Возняцки - 6:4, 4:6, 6:3
В 1/8 финала Australian Open - 2019 Мария Шарапова сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти.
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