пятница, 18 января 2019 г.

Мария Шарапова выбила действующую чемпионку Открытого Первенства Австралии уже в третьем раунде.

Мария Шарапова оставила Australian Open - 2019 без действующей чемпионки. Российская теннисистка на стадии третьего раунда австралийского мейджора в трех партиях переиграла датчанку Каролин Возняцки, посеянную в Мельбурне под 3-м номером. На сложнейшую победу в центральном матче всего раунда в женском одиночном турнире Мария Шарапова потратила почти 2 с половиной часа игрового времени.


(30) Мария Шарапова - (3) Каролин Возняцки - 6:4, 4:6, 6:3

 В 1/8 финала Australian Open - 2019 Мария Шарапова сыграет с австралийской теннисисткой Эшли Барти.


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о 09:43
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