Мария Шарапова - Каролин Возняцки. Анонс, пожалуй, центрального матча третеьго круга АО-2019.

Еще до начала матчей на Australian Open потенциальная встреча Марии и Каролин вызывала просто бурю эмоций. Для действующей чемпионки турнира этот матч виделся первым серьезным испытанием на пути к защите титула. Для Шараповой - первым за долгое время матчем против представительницы топ-3 мирового рейтинга. Правда, были некоторые опасения по поводу того, состоится ли вообще очное противостояние.
Мария незадолго до Открытого Первенства Австралии снялась с турнира в Шэньчжэне по ходу провального матча против Арины Сабаленко. Возняцки невнятно провела турнир в Окленде, где она уступила представительнице второй сотни мирового рейтинга. А учитывая, что Каролин в последнее время мучается с артритом и по собственному признанию в межсезонье больше отдыхала, нежели нагружала организм, можно было предположить, что проблемы со здоровьем могут сказаться на состоянии и перспективах обеих теннисисток.
Шарапова в первой же встрече в Мельбурне показала, что снятие с матча в Шэньчжэне было профилактической мерой. Мария отгрузила сопернице две баранки и лихо прорвалась во второй круг. Возняцки почти так же уверенно разобралась с куда более грозной Алисон ван Эйтванк из Бельгии. Во втором круге Маша и Каро встречались со шведскими теннисистками и устроили черный день для любителей тенниса из этой страны - Шарапова и Возняцки почти синхронно обыграли Ребекку Петерсон и Йоханну Ларссон. Кстати, снова стоит отметить, что, как минимум на бумаге, соперница именно у датчанки была чуть более сложная.
В общем, на выходе имеем абсолютно одинаковые предматчевые расклады в плане игры в начале сезона. Что Мария, что Каролин невнятно отыграли стартовые турниры года, но в Мельбурне лихо уничтожают соперниц в двух партиях, экономя силы и нервы на дальнейшие стадии Турнира Большого Шлема.
Переоценивать историю личных противостояний между этими спортсменками я бы не стал. Да, у Шараповой есть некоторый перевес в количестве побед над Возняцки. Но в последний раз теннисистки встречались на корте еще в далеком 2015-м году в Мадриде. Стоит ли говорить, сколько воды с тех пор утекло. Победила тогда, кстати, именно россиянка, но матч выдался непростым и трехсетовым.
Что касается высказываний спортсменок накануне встречи, то обе ограничиваются банальными фразами про то, что поединок будет сложным и для победы нужно будет приложить максимум усилий. Вещи, вроде бы, очевидные, но ведь и правда, легкой прогулки ни у кого не намечается.
Что касается игровых элементов, то Каролин в матче того же второго раунда против Ларссон приятно удивила стабильностью своей подачи. Возняцки не позволила сопернице отличиться на приеме, да и до брейк-поинтов шведская теннисистка добралась лишь под самый занавес встречи, когда судьба матча была уже практически решена. Шарапова, судя по статистике, отыграла в этом компоненте еще лучше - у Петерсон брейк-поинтов во втором раунде не было вовсе. Но, если быть предельно честным, ввод мяча в игру у Марии откровенно прихрамывал. Но, куда больше пугало количество невынужденных ошибок. Даже в таком разгромном матче россиянка умудрилась остаться в минусе по соотношению чисто выигранных мячей и оплошностей. Да, повезло, что Ребекка лупила по аутам в разы чаще и настреляла 29 невынужденных при 7 виннерсах. Но чистить собственную игру Шараповой просто необходимо.
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Особенно учитывая фирменную стабильность Каролин. Обе свои встречи в Мельбурне датчанка завершила в плюсе. И, между прочим, собрала немалое количество чисто выигранных мячей, что для нее не так уж и привычно. В обеих матчах количество виннерсов было около 20, что для двух партий вполне сносный результат. Ясно, что уровень соперниц располагал к атаке и вот так нестись вперед во встрече против Марии Возняцки не станет. Но учесть тот факт, что на Australian Open у датчанки проходят атаки, необходимо.
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Очень не хочется, чтобы встреча прошла по сценарию, в котором Шарапова старается атаковать, а Возняцки закрывается в глухой обороне и ждет ошибок россиянки. Во-первых, потому что Каролин их обязательно дождется. В последнее время сталкиваясь с соперницами, которые умеют тащить все, что прилетает на их половину, Марии банально не хватает терпения разыгрывать мячи до верного. Шарапова срывается на рискованные удары и, чаще всего, ошибается. Ну а в том, что Каролин умеет окопаться в районе задней линии и возвращать оттуда все удары соперницы, никто не сомневается.
Выберет ли Возняцки именно такую тактику ведения матча вторым номером? Естественно, да. Вопрос только в том, насколько глубоко будет готова сесть датчанка в оборону. Ну и в том, решит ли Шарапова проблемы со стабильностью в относительно долгих розыгрышах. Если Мария после второго-третьего удара начнет лупить за заднюю линию, шансов у нее будет крайне мало. Если выдержка позволит расшатывать соперницу и гонять ее по всему корту, даже Возняцки рано или поздно даст осечку.
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