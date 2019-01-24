Дарья Снигур становится полуфиналисткой юниорского АО-2019.

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробивается в полуфинал юниорского Australian Open - 2019. На стадии 1/4 финала Дарья в двух партиях переиграла представительницу Таиланда Мананчаю Савангкаев, которая была посеяна на турнире под 5-м номером. Снигур в самом начале встречи сумела повести с брейком, позволила сопернице отыграться, но сразу же восстановила первес в счете и удержала его до конца первой партии. Во втором сете украинская теннисистка уступала со счетом 2:4, но смогла переломить ход встречи и выиграть 4 гейма подряд. На победу в матче Дарья Снигур потратила чуть менее 55 минут игрового времени.
Дарья Снигур - (5) Мананчая Савангкаев - 6:4, 6:4
Теперь за выход в финал юниорского Australian Open - 2019 Дарья Снигур поспорит с Кларой Таусон из Дании, которая является лидером посева соревнований среди девушек. Встреча состоится завтра примерно в 7:30 утра по киевскому времени.
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