Сергей Стаховский на тай-брейке решающего сета вырывает победу на старте Челленджера в Ренне.

(9) Сергей Стаховский - (WC) Эван Фурнесс - 4:6, 6:3, 7:6(7)
Стаховский хоть и начал матч с того, что заработал сразу 2 брейк-поинта на подаче соперника, первым упустил собственную подачу и отпустил молодого оппонента в отрыв. В середине партии Сергей чуть было снова не проиграл свой гейм, но спасся сначала с тройного брейк-поинта, а потом и еще 3 брейковых мяча ликвидировал. Сразу же Стаховский мог на кураже и отыграться, но теперь собственную подачу выцарапал уже француз. Стартовый сет так и завершился с минимальным перевесом Эвана.
Во второй партии уже Стаховский сумел повести с быстрым брейком и на этот раз ровным счетом никаких шансов на приеме украинец сопернику уже не подарил. Даже счет ровно в геймах Сергея случался лишь однажды - уже при подаче украинским теннисистом на сет. В итоге, Стаховский поставил таки точку в партии избежав в том гейме даже тай-брейка.
В решающем отрезке матча, весьма неожиданно, Фурнесс снова оказался в роли лидера. Стаховский провалил собственный гейм, но моментально оформил обратный брейк. До конца сета спортсмены уже уверенно держали подачи, так что выяснение победителя было отложено на тай-брейк. По его ходу именно украинец все время был впереди, но двойным матч-боллом при счете 6:4 Сергей не воспользовался. Благо, в концовке встречи Стаховскому удалось в длинном розыгрыше резанными ударами найти возможность для отличного укороченного удара, к которому соперник попросту не успел. Этот красивый мини-брейк и позволил украинцу отпраздновать весьма сложную победу в матче.
В третьем раунде Челленджера в Ренне Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между Норбертом Гомбошем и Маркосом Багдатисом.
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