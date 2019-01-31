Сергей Стаховский уступил в третьем раунде Челленджера в Кемпере.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел выйти в четвертьфинал соревнований категории Челленджер во французском Кемпере. На стадии третьего круга Сергей на тай-брейке решающей партии уступил немцу Тобиасу Камке, занимающему на данный момент 218-ю строчку мирового рейтинга. Примечательно, что Стаховский уверенно выиграл стартовый сет встречи, но позволил сопернику вернуться в борьбу и оставить за собой вторую партию. Более того, украинец лидировал на решающем тай-брейке со счетом 5:2, но умудрился проиграть 5 розыгрышей подряд. На победу в матче Тобиас Камке потратил чуть более 2 часов игрового времени.
Тобиас Камке - (8) Сергей Стаховский - 3:6, 6:3, 7:6(5)
Теперь в четвертьфинале Челленджера в Кемпере Тобиас Камке сыграет с победителем матча Оскар Отте - Уго Умбер.
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