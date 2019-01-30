среда, 30 января 2019 г.

Сергей Стаховский с невероятно сложной победы начинает выступления на Челленджере в Кемпере.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который на соревнованиях категории Челленджер с призовым фондом в 46 тысяч 600 евро во французском Кемпере получил 8-й номер посева, с огромным трудом преодолевает стартовый для себя второй раунд турнира. В матче с тремя тай-брейками Сергей переиграл австрийца Лукаса Мидлера, занимающего на данный момент 275-ю строчку мирового рейтинга. На стартовую победу на турнире Стаховский потратил даже более 2 часов и 40 минут игрового времени.


(8) Сергей Стаховский - Лукас Мидлер - 6:7(3), 7:6(2), 7:6(4)

Стоит отметить, что в стартовой партии Стаховский лидировал с брейком, но не сумел удержать свой перевес в счете. В итоге, первый тай-брейк за собой оставил именно австрийский теннисист.

Во втором сете уже сам Сергей был на грани того, чтобы отпустить оппонента в отрыв. Но за пару стартовых геймов на собственной подаче украинец отыграл 5 брейк-поинтов. В итоге Стаховский дотянул до тая и уже на нем перевел встречу в решающий отрезок.

В третьей партии Сергей снова упустил перевес с брейком, но к счастью, удачнее отыграл в третьем за матч "тае" и оформил победу.

В третьем раунде соренований в Кемпере Сергей Стаховский сыграет с немцем Тобиасом Камке.

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о 15:46
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