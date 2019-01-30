Сергей Стаховский с невероятно сложной победы начинает выступления на Челленджере в Кемпере.

(8) Сергей Стаховский - Лукас Мидлер - 6:7(3), 7:6(2), 7:6(4)
Стоит отметить, что в стартовой партии Стаховский лидировал с брейком, но не сумел удержать свой перевес в счете. В итоге, первый тай-брейк за собой оставил именно австрийский теннисист.
Во втором сете уже сам Сергей был на грани того, чтобы отпустить оппонента в отрыв. Но за пару стартовых геймов на собственной подаче украинец отыграл 5 брейк-поинтов. В итоге Стаховский дотянул до тая и уже на нем перевел встречу в решающий отрезок.
В третьей партии Сергей снова упустил перевес с брейком, но к счастью, удачнее отыграл в третьем за матч "тае" и оформил победу.
В третьем раунде соренований в Кемпере Сергей Стаховский сыграет с немцем Тобиасом Камке.
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