Сергей Стаховский удачно стартовал в квалификации Australian Open.

(22) Сергей Стаховский - Кении де Шеппер - 6:3, 4:6, 6:3
Начало стартового поединка в квалификации первого в сезоне Турнира Большого Шлема сложилось для Стаховского весьма удачно. В фирменном стиле Сергей уверенно держал собственные подачи, частенько ставя соперника в откровенный тупик как удачными выходами к сетке, так и довольно стабильной игрой на задней линии. О чем говорить, если за весь первый сет де Шеппер смог выиграть на приеме всего 2 розыгрыша.
Но и на приёме у Стаховского дела шли достаточно неплохо. Кенни быстро упустил собственный гейм, а под занавес партии подача у французского теннисиста подвисла ещё раз. Стаховский шансом воспользовался и с третьего сет-болла на приёме поставил точку в партии.
Куда улетучилась уверенная игра украинца во втором сете - загадка. Уже в стартовом гейме партии Сергей отпустил соперника в отрыв с брейком, а спустя несколько минут де Шеппер чуть не сделал перевес внушительным - Стаховский защитил свою подачу, отыграв пару брейк-поинтов. Потихоньку украинский теннисист стал приходить в себя и цепляться на приеме. Сергей даже отыграл быстрый брейк в исполнении соперника, но проблем с подачей это не решило. Сергей после обратного брейка снова упустил собственный гейм. Отыгрался, но опять позволил де Шепперу повести с геймом на приёме в активе. Ликвидировать третий брейк у соперника Стаховскому просто не хватило времени - сразу после него де Шеппер подал на партию.
Начало решающей партии получилось весьма нервным. Сначала украинский теннисист упустил тройной брейк-поинт, позволив сопернику спасти подачу со счёта 0:40. Потом уже самому Стаховскому пришлось отыгрывать брейковый мяч - у Сергея посыпались ошибки после весьма удачного начала гейма. Благо, брейк-поинт Кении тоже не реализовал. А через несколько минут француз таки упустил подачу и Стаховский очень качественно воспользовался добытым перевесом. Все силы украинец бросил на удержание лидерства в счёте и преуспел в этом.
Теперь во втором раунде квалификации Australian Open - 2019 Сергей Стаховский сыграет с итальянцем Лукой Ванни, который на старте отбора переиграл своего соотечественника Андреа Джанесси - 6:4, 6:4.
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